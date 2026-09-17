Prvi na redu Galaxy S26: Samsung počeo distribuciju finalne verzije One UI 9 sistema

Samsung je zvanično počeo distribuciju finalne, javne verzije One UI 9 sistema i to na veći broj uređaja, čime nova verzija korisničkog interfejsa izlazi iz višemjesečne beta razvojne faze.

Izvor: YouTube / Samuel Nam



Prvi na redu su Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra telefoni, dok će ažuriranje kasnije postepeno postati dostupno i vlasnicima drugih kompatibilnih Galaxy modela.

One UI 9 je već debitovao u vidu standardne instalacije na Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 i Z Flip8 telefonima, ali početak distribucije za Galaxy S26 porodicu predstavlja početak znatno šire dostupnosti nove verzije novog Samsung sistema.

Samsung za sada nije objavio precizan datum rasporeda dolaska ažuriranja za svaki pojedinačni uređaj i tržište. Kompanija navodi da će dostupnost zavisiti od zemlje, mobilnog operatera i konkretnog modela, pa korisnici ne treba da očekuju da se obavještenje o nadogradnji istovremeno pojavi na svim telefonima.

Finalnu, javnu One UI 9 verziju prvo dobijaju Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra

One UI 9 donosi veći broj promjena koje je Samsung prethodnih mjeseci testirao kroz beta program, ali kompanija u zvaničnoj objavi posebno naglašava proširene Galaxy AI mogućnosti i funkcije koje pokušavaju da smanje broj koraka potrebnih za obavljanje svakodnevnih zadataka.

Među njima je Now Nudge, koji na osnovu konteksta može da predloži sljedeću radnju bez napuštanja aplikacije koju korisnik trenutno koristi. Ako se, na primjer, u porukama dogovara sastanak ili razmjenjuje lokacija, sistem može da ponudi dodavanje događaja u kalendar ili čuvanje lokacije.

Novost je i Warranty and Care odjeljak integrisan direktno u Settings. Korisnici podržanih uređaja mogu da provjere podatke o garanciji, pokrenu dijagnostiku, pregledaju procjenu troškova popravke i, tamo gdje je usluga dostupna, upravljaju Samsung Care+ paketom ili zakažu servis.

Samsung dodatno ističe zaštitu privatnosti. One UI 9 može da obavlja bezbjednosne provjere i na kompatibilnim uređajima prikaže upozorenja kada sistem prepozna potencijalni rizik za privatnost korisnika.

Nisu, međutim, sve One UI 9 funkcije dostupne na svakom Galaxy uređaju. Njihova dostupnost zavisi od modela, regiona i jezika, dok pojedine Galaxy AI mogućnosti zahtjevaju Samsung nalog i internet vezu.

Vlasnici Galaxy S26 serije dostupnost finalnog One UI 9 ažuriranja mogu da provjere kroz Settings > Software update > Download and install. Ako ga telefon još ne pronalazi, to ne znači da uređaj nije podržan – Samsung velike sistemske nadogradnje tradicionalno distribuira postepeno, objavljuje Samsung.

(Benchmark/MONDO)