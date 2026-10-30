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Idealan telefon za djecu i penzionere? Nova Nokia ima SOS dugme i jednu baš korisnu funkciju

Idealan telefon za djecu i penzionere? Nova Nokia ima SOS dugme i jednu baš korisnu funkciju

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Novi Nokia telefon na preklop namijenjen je djeci i starijima, a porodici omogućava da na daljinu mijenja podešavanja i reaguju u hitnim situacijama.

Idealan telefon za djecu i penzionere? Nova Nokia ima SOS dugme i jednu baš korisnu funkciju Izvor: HMD Global

Dok većina novih telefona dobija sve veće ekrane i sve više funkcija, HMD je predstavio Nokia 2360 Flip model koji ide u potpuno drugom smjeru. Nova Nokia namijenjena je prije svega djeci i starijim osobama, a donosi nešto što bi njihovim porodicama moglo posebno da znači.

Riječ je o telefonu na preklop, sa fizičkom tastaturom i dva ekrana, ali njegova najzanimljivija mogućnost zove se Family Assist. Zahvaljujući njoj, članovi porodice mogu daljinski da upravljaju pojedinim podešavanjima telefona.

Izvor: HMD Global

To znači da roditelji mogu da dodaju kontakte na telefon mališana, dok djeca ili unuci penzionera mogu na daljinu da podešavaju jačinu zvuka ili podsetnike. Sve to bez potrebe da telefon bude kod njih.

Još jedna važna funkcija je posebno SOS dugme na poleđini. Kada ga korisnik pritisne, telefon automatski poziva unaprijed određeni kontakt za hitne slučajeve i šalje upozorenje na najviše pet brojeva.

Izvor: HMD Global

Kada je riječ o specifikacijama, Nokia 2360 Flip ima glavni ekran od 2,8 inča i manji, spoljašnji ekran od 1,77 inča, na kojem se mogu videti osnovne informacije bez otvaranja telefona.

Tu je i zamenljiva baterija kapaciteta od 1.450 mAh, kao i jednostavna kamera QVGA rezolucije. Telefon ima svega 4 MB interne memorije, ali zato nudi glasan zvučnik, FM radio i klasičan 3,5 mm priključak za slušalice.

Ipak, postoji jedno ozbiljno ograničenje. Nokia 2360 Flip podržava samo 2G povezavanje, pa neće moći da se koristi u zemljama u kojima je ova mreža ugašena.

Telefon će biti dostupan u bordo crvenoj, tamnosivoj i tirkiznoj boji. HMD još uvijek nije saopštio cijenu i dostupnost.

Izvor: HMD Global

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nokia mobilni telefoni

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