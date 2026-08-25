Stigla Nokia sa ogromnom baterijom: Košta manje od 40 evra, traje 40 dana i puni druge telefone

Pored toga što jedno punjenje garantuje preko 40 dana mirovanja, ovaj model mobilnog telefona služi i kao eksterna baterija za punjenje drugih uređaja, posjeduje moćnu LED lampu i prodaje se po cijeni koja je svima prihvatljiva.

Izvor: HMD

Trend ugradnje masivnih baterija zvanično je stigao i među klasične telefona sa tipkama. Kompanija HMD predstavila je novi model Nokia 300 Charge, koji donosi više nego dvostruko veću bateriju u odnosu na uobičajene modele u ovoj klasi.

Dok standardni modeli poput Nokije 105 imaju bateriju od 1.000 mAh, novi 300 Charge stiže sa masivnih 3.700 mAh. Preko USB-C porta telefon se puni snagom od 10 W, a pritiskom na posebno dugme na bočnoj strani kućišta aktivira se i reverzibilno punjenje iste snage. To praktično znači da ovaj uređaj može služiti i kao eksterna baterija za dopunu drugih telefona.

Izvor: HMD

Prema navodima proizvođača, jedno punjenje donosi preko 40 dana rada u režimu mirovanja i do 37 sati neprekidnog razgovora.

Pored baterije, telefon se izdvaja i po izuzetno jakoj LED lampi na gornjoj strani kućišta, za koju HMD tvrdi da je četiri puta svjetlija od one na modelu Nokia 105 i čak dva puta svjetlija u odnosu na blic iPhone 16 Pro telefona.

Izvor: HMD

Uređaj donosi oštar i robustan dizajn sa teksturiranim stranicama u zelenoj i bež (Sandstone) boji, mada proizvođač ne navodi zvanične sertifikate o otpornosti na vodu ili udarce.

Na prednjoj strani nalazi se LCD ekran od 2,4 inča, rezolucije 320 x 240 piksela. Unutra se nalazi skromni Unisoc SC6531E čipset uparen sa 4 MB RAM-a i 4 MB interne memorije, koja se preko microSD kartice može proširiti do 32 GB. Softversku osnovu čini provjereni S30+ operativni sistem, a tu su i skromna kamera identične rezolucije kao i ekran, 3.5 mm ulaz za slušalice i standardni FM radio.

Uređaj je prilično masivan sa debljinom od 14,94 milimetra i težinom od 138 grama.

Ipak, budući kupci moraju imati na umu jedno veliko ograničenje. Telefon podržava isključivo dvopojasnu 2G mrežu (900 MHz i 1.800 MHz), što znači da neće moći da se koristi u zemljama koje su potpuno ugasile ovu mrežu.

Nokia 300 Charge se već pojavila na azijskim onlajn prodavnicama po cijeni koja se kreće između 35 i 40 evra.