Huawei sprema potpuno novi brend telefona: Prvi model mogao bi da stigne već u novembru

Prvi model Starlight O1 Pro navodno se već testira.

Izvor: YouTube / gizmochina

Huawei bi uskoro mogao da lansira potpuno novi brend pametnih telefona, namijenjen kupcima koji žele snažan hardver, ali ne i visoku cijenu. Prema najnovijim informacijama, prvi model je već u fazi testiranja, a njegovo predstavljanje moglo bi da usledi za svega nekoliko nedjelja.

Novi brend navodno će se zvati Starlight, odnosno Xingmang na kineskom, dok bi njegov prvi telefon mogao da ponese ime Starlight O1 Pro.

Iako Huawei za sada nije zvanično potvrdio ove planove, već su se pojavili prvi detalji o uređaju.

Prema informacijama koje je objavio jedan kineski bloger, Starlight O1 Pro trebalo bi da ima ekran dijagonale 6,39 inča, sa nešto širim odnosom stranica nego kod današnih pametnih telefona.

Huawei je sličan format već koristio kod modela Pura X View, čiji široki OLED ekran pruža više prostora za čitanje, gledanje video snimaka i igranje igara. Razlika je u tome što bi novi Starlight mogao da ponudi takav dizajn po pristupačnijoj cijeni.

Što se tiče hardvera, telefon se navodno testira sa Kirin procesorom iz serije 9, a na raspolaganju će imati do 16 GB RAM-a i 1 TB interne memorije. Međutim, pošto je uređaj još u razvoju, konačne konfiguracije mogle bi da budu drugačije.

Detalji o kamerama, bateriji i cijeni još nisu poznati.

Ranije informacije ukazuju na to da bi Starlight mogao da se fokusira prvenstveno na internet prodaju, uz konkurentne cijene i dobre specifikacije. Pored modela sa Kirin 9 procesorima, u ponudi bi mogli da se nađu i pristupačniji telefoni sa čipovima iz serije Kirin 8.

Kako tvrdi Huawei Central, prvi Starlight telefon mogao bi da bude predstavljen već u novembru, ali Huawei još nije objavio zvaničan datum.