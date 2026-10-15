Ovo može biti prvi znak da vam je telefon hakovan: Evo šta odmah morate da uradite

Pametni telefoni mogu biti kompromitovani mjesecima, a da korisnik ne primijeti nikakve sumnjive aktivnosti.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Pametni telefon može biti hakovan, a da njegov vlasnik dugo ne primijeti ništa neobično. Ipak, jedan od prvih znakova upozorenja može da bude nešto što ćete veoma brzo primijetiti.

Stručnjak za sajber bezbjednost Akaš Mahadžan, osnivač i direktor kompanije Kloudle, upozorava da zlonamjerni softver na telefonima često radi neprimjetno u pozadini. Za to vrijeme može da šalje podatke, prati aktivnosti korisnika ili koristi procesorsku snagu uređaja, a sve to zahtijeva dodatnu energiju.

"Ako vam potpuno napunjen telefon iznenada počne da se prazni znatno brže, bez promjena u načinu korišćenja, to je snažan znak da u pozadini radi zlonamjerni softver", objašnjava Mahadžan.

Naravno, baterija može brže da se prazni iz mnogo drugih razloga. Zahtjevna aplikacija, novo ažuriranje sistema, loš mobilni signal ili jednostavno dotrajala baterija mogu da izazovu isti problem. Razlog za sumnju postoji kada se potrošnja naglo promijeni bez očiglednog objašnjenja, posebno ako se istovremeno pojave i druge neobične aktivnosti.

Mahadžan ističe da je upravo to jedan od rijetkih ranih znakova koje prosječan korisnik može lako da primijeti. Telefoni, za razliku od računara, često ne pokazuju očigledne znake da su kompromitovani sve dok već nije nastala ozbiljnija šteta.

Ako posumnjate da je telefon hakovan, stručnjak preporučuje nekoliko koraka koje bi trebalo preduzeti što prije:

Prekinite internet vezu : Uključite režim rada u avionu i isključite Wi-Fi i Bluetooth kako biste prekinuli potencijalnu komunikaciju zlonamjernog softvera sa udaljenim serverom.

: Uključite režim rada u avionu i isključite Wi-Fi i Bluetooth kako biste prekinuli potencijalnu komunikaciju zlonamjernog softvera sa udaljenim serverom. Provjerite telefon : Pokrenite bezbjednosnu provjeru uređaja i pregledajte instalirane aplikacije. Ako koristite dodatni bezbjednosni softver, preuzimajte ga isključivo iz zvaničnih prodavnica Google Play ili App Store.

: Pokrenite bezbjednosnu provjeru uređaja i pregledajte instalirane aplikacije. Ako koristite dodatni bezbjednosni softver, preuzimajte ga isključivo iz zvaničnih prodavnica Google Play ili App Store. Promijenite važne lozinke : Uradite to sa drugog uređaja za koji ste sigurni da nije kompromitovan. Prioritet su imejl, bankarski nalozi i društvene mreže, a preporučuje se i uključivanje dvofaktorske autentifikacije.

: Uradite to sa drugog uređaja za koji ste sigurni da nije kompromitovan. Prioritet su imejl, bankarski nalozi i društvene mreže, a preporučuje se i uključivanje dvofaktorske autentifikacije. Ažurirajte i očistite uređaj : Instalirajte najnovija ažuriranja operativnog sistema i uklonite aplikacije koje ne prepoznajete. Provjerite i dozvole aplikacija, posebno pristup kameri, lokaciji, mikrofonu i kontaktima.

: Instalirajte najnovija ažuriranja operativnog sistema i uklonite aplikacije koje ne prepoznajete. Provjerite i dozvole aplikacija, posebno pristup kameri, lokaciji, mikrofonu i kontaktima. Reagujte ako su ugroženi finansijski podaci: Ako postoji mogućnost da je neko pristupio bankarskim podacima ili novcu, odmah kontaktirajte banku. Ozbiljne slučajeve sajber kriminala trebalo bi prijaviti i nadležnim organima.

Naglo pražnjenje baterije, dakle, nije siguran dokaz da je telefon hakovan. Ali ako se autonomija iznenada drastično pogorša bez promjene načina korišćenja, vrijedi provjeriti šta tačno troši energiju - jer uzrok možda nije samo dotrajala baterija.

(Smartlife/Mondo)