Osjetili ste da telefon vibrira, a poruka nije stigla? Ovaj fenomen ima svoje ime, ali i rješenje

Dobra vijest je da niste poludjeli. Evo šta treba da znate o sindromu fantomske vibracije.

Izvor: Stefan Stojanović

Sjedite na poslu, hodate ulicom ili pijete kafu i odjednom osjetite poznatu vibraciju u džepu. Izvadite telefon očekujući poruku ili poziv, ali na ekranu nema ničega.

Ako vam se ovo često događa, fenomen ima i svoje ime - sindrom fantomske vibracije. Telefon u tim trenucima najčešće uopšte nije vibrirao, već je mozak neki drugi osjećaj protumačio kao dobro poznati signal za novu poruku ili poziv.

Fantomske vibracije povezane su sa načinom na koji se navikavamo na telefon i njegova obavještenja. Kada određeni osjećaj stotinama ili hiljadama puta prati poruku, poziv ili drugo obavještenje, mozak postaje posebno osjetljiv na njega.

Zbog toga trenje odjeće, pomjeranje telefona u džepu ili čak blagi trzaj mišića mogu da budu dovoljni za pogrešan zaključak. Mozak očekuje vibraciju i nejasan fizički nadražaj prepoznaje kao nešto što mu je već veoma poznato.

Zašto se fantomske vibracije stalno vraćaju?

Problem dodatno podstiče veliki broj stvarnih obavještenja koje dobijamo tokom dana. Što češće telefon vibrira zbog poruka, poziva, društvenih mreža i drugih aplikacija, više prilika imamo da naučimo da reagujemo na taj signal.

Zato jedno od jednostavnijih rješenja može biti smanjenje broja aplikacija kojima je dozvoljeno da aktiviraju vibraciju. Nije neophodno da telefon fizički reaguje na svaki lajk, reakciju, preporuku ili obavještenje iz igre.

Na Android telefonima ove opcije se obično nalaze u podešavanjima obavještenja, gdje se ponašanje može mijenjati za pojedinačne aplikacije i kategorije obavještenja. Slične kontrole postoje i na iPhone uređajima.

Možete ostaviti vibraciju samo za ono što vam je zaista važno, poput poziva i direktnih poruka, dok ostala obavještenja mogu da budu tiha. Korisno je i smanjiti intenzitet haptičkog odziva ako vam telefon često vibrira tokom drugih sistemskih radnji.

Smanjivanjem broja stvarnih vibracija jednostavno se smanjuje broj signala na koje se mozak tokom dana navikava i zbog kojih može da podigne lažnu uzbunu.

(Smartlife/Mondo)