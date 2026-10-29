Da li vaš telefon ima virus? Evo kako da ga prepoznate i očistite

Da li se vaš telefon u posljednje vrijeme ponaša čudno? Evo kako da provjerite da li je za to kriv virus i šta da uradite ako je uređaj zaražen.

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Vaš pametni telefon je poput malog računara koji staje u džep. Zato je, baš kao i laptop, podložan zarazi virusima, odnosno malverom. Na mobilnim uređajima on se najčešće pojavljuje u obliku špijunskog softvera (spyware), softvera koji prikazuje neželjene reklame (adware) ili softvera koji zaključava podatke i traži otkup (ransomware).

Nažalost, ponekad je teško utvrditi da li je uređaj zaražen. To nije slučajno, jer oni koji stoje iza zlonamjernog softvera ne žele da otkrijete i uklonite njihov program. Zato je na vama da obratite pažnju na znakove koji mogu da ukažu na sumnjive aktivnosti, ali i da znate kako da očistite telefon od virusa.

iOS ili Android: Koji operativni sistem je ranjiviji?

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Android je osmišljen kao otvoren ekosistem, što donosi određene prednosti, ali istovremeno čini ovaj operativni sistem podložnijim zlonamjernim aplikacijama nego što je to slučaj sa Apple-ovim iOS-om.

Google je tokom godina ostvario napredak na ovom polju. U izvještaju iz 2021. godine navedeno je da su sajber kriminalci morali da postanu domišljatiji kako bi uspjeli da ubace aplikacije zaražene virusima na Android uređaje. Ipak, aplikacije koje služe za ubacivanje trojanaca i krađu bankovnih podataka korisnika te godine su za samo četiri mjeseca preuzete više od 300.000 puta sa Play prodavnice.

Ako koristite iPhone, možda mislite da se ništa od ovoga ne odnosi na vas. Na kraju krajeva, ako važi uvjerenje da Mac računari ne dobijaju viruse, onda to sigurno važi i za sve ostale Apple uređaje, zar ne? Pogrešno.

Istina je da su iPhone telefoni zaista manje izloženi riziku od zlonamjernog softvera nego Android uređaji, a sve zahvaljujući Apple-ovom strogom postupku odobravanja aplikacija. Međutim, to ne znači da su potpuno zaštićeni. Jedno nedavno istraživanje pokazalo je da se korisnici iPhone telefona ponašaju neopreznije na internetu od korisnika Android uređaja, čime se izlažu većem riziku.

Krajem 2024. godine kompanija Kaspersky otkrila je virus u App Store prodavnici koji je mogao da krade informacije sa snimaka ekrana. Prije toga, špijunski softver pronađen je na iPhone telefonima zaposlenih u kompaniji Kaspersky, dok je otkriveno i da je jedna izraelska kompanija koristila iCloud kalendar za zarazu iPhone uređaja.

Zato je važno da budete oprezni bez obzira na to koji mobilni operativni sistem koristite. Nikada ne znate kada se iza naizgled bezopasne aplikacije krije zlonamjerni softver.

Znakovi da je vaš telefon možda zaražen

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Kako zapravo možete da utvrdite da li je vaš telefon zaražen virusom? To nije uvijek očigledno, ali postoji nekoliko znakova na koje bi trebalo da obratite pažnju.

1. Reklame koje ne prestaju da iskaču

Ako odjednom počnete da viđate veliki broj reklama u određenoj aplikaciji, ili čak kada nijedna aplikacija nije otvorena, moguće je da je vaš telefon zaražen adware softverom.

Ove dosadne iskačuće reklame mogu da donose zaradu svaki put kada neko klikne na njih, pokušaju da zaraze uređaj još opasnijim virusom ili vas odvedu na stranice sa prevarama.

Kompanija Bitdefender je 2023. godine otkrila 60.000 Android aplikacija u Google Play prodavnici koje su sadržale adware, što pokazuje da je ovaj problem prilično rasprostranjen.

Šta god da radite, ne klikćite na takve reklame!

2. Neobjašnjivi troškovi na računu

Provjerite račun za telefon ili izvode sa platnih kartica i uvjerite se da znate na šta se odnosi svaka naplaćena stavka.

Ako primijetite troškove koje ne možete da objasnite, moguće je da ste žrtva prevare poznate kao "cramming". Riječ je o praksi u kojoj se korisnicima bez njihovog pristanka aktiviraju dodatne usluge, a zatim naplaćuju preko telefonskog računa.

Mobilni operatori su u prošlosti optuživani da su u pojedinim slučajevima namjerno ignorisali ovakve prevare kako bi zadržali dio mjesečne naknade. Zato je na vama da pažljivo provjeravate račune i na vrijeme uočite sumnjive troškove.

3. Baterija se prazni brže nego inače

Iako baterije vremenom prirodno gube kapacitet, pri normalnom korišćenju ne bi trebalo da primijetite naglu promjenu u njihovom trajanju.

Virus može da zloupotrebljava komponente vašeg telefona kako bi obavljao zadatke u pozadini, pa čak i da tajno reprodukuje video snimke. Zbog toga baterija može da se prazni znatno brže nego što očekujete.

4. Telefon se pregrijava

U normalnim okolnostima telefon ne bi trebalo da bude toliko vruć da vam smeta kada ga dodirnete. Međutim, određeni virusi mogu da prekomjerno opterete procesor ili sistem za punjenje.

Na primjer, malver Loapi može da izazove toliko pregrijavanje telefona da pojedini njegovi dijelovi počnu da se tope.

Ako primijetite da se telefon pregrijava, preporučuje se da ga isključite sa punjača i ugasite. Ako se problem zanemari, pregrijan telefon može da izazove požar, pa čak i da eksplodira.

5. Telefon radi sporije nego obično

Ako je vaš uređaj zaražen, virus može prekomjerno da opterećuje njegove komponente, zbog čega čak i najjednostavniji zadaci traju duže nego što bi trebalo.

Tokom godina viđali smo kako šaljivi video snimci, indijski znakovi, softverski propusti, pozadine, određeni nizovi teksta, pa čak i pojmovi za pretragu u App Store prodavnici mogu da izazovu pad sistema na telefonima.

Međutim, ako vaš telefon iznenada počne da radi sporije, a uz to se aplikacije ili sistem često ruše, uzrok bi mogao da bude virus.

6. Pozivi se prekidaju, a veza je loša

Povezivanje sa udaljenim serverom u inostranstvu može da ometa sposobnost telefona da održava stabilnu Wi-Fi vezu ili vezu sa mobilnom mrežom. Posljedica mogu biti loš kvalitet veze i česti prekidi poziva.

Ako drugi uređaji na istoj mreži rade normalno, a niko drugi nema problema sa prekidanjem poziva, moguće je da je krivac virus.

Loš kvalitet poziva i neobični zvukovi tokom razgovora takođe mogu da budu znak da se vaši razgovori prisluškuju, mada je to zaseban problem.

7. Pojavila se aplikacija koju niste instalirali

Ponekad aplikacija koju preuzmete može da sadrži malver koji zatim instalira dodatne aplikacije na vaš telefon.

Otvorite listu instaliranih aplikacija i provjerite da li prepoznajete svaku od njih i da li vam je zaista potrebna.

Ako pronađete aplikaciju za koju ne znate kako se našla na telefonu, nemojte je otvarati.

Kako očistiti telefon od virusa

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Pregledali ste telefon i pronašli nešto sumnjivo ili ste primijetili jedan ili više znakova koji ukazuju na prisustvo virusa. Šta sada?

Postoji nekoliko koraka koje možete da preduzmete.

1. Pokrenite Android u bezbjednom režimu

Ako koristite Android telefon, pokušajte da ga pokrenete u bezbjednom režimu (Safe mode).

Postupak može da se razlikuje u zavisnosti od proizvođača, ali na većini novijih uređaja potrebno je da pritisnete i zadržite dugme za uključivanje, a zatim da duže držite opciju za isključivanje telefona dok se ne pojavi mogućnost pokretanja bezbjednog režima.

Slično bezbjednom režimu na Windows računarima, ova opcija onemogućava rad aplikacija treće strane. Tako možete bezbjedno da provjerite sve što vam deluje neobično, uklonite aplikacije za koje sumnjate da su zaražene, a zatim ponovo pokrenete telefon u normalnom režimu kako biste provjerili da li je problem riješen.

Da biste isto uradili na iPhone telefonu, uređaj mora da bude podvrgnut postupku poznatom kao "jailbreak", zbog čega ovo nije praktično rješenje za većinu korisnika.

Ipak, Apple nudi funkciju Lockdown Mode, koja ograničava mogućnosti uređaja u slučaju da ste meta malvera ili hakerskog napada.

2. Skenirajte telefon u potrazi za virusima

Ako sami ne možete da pronađete ništa sumnjivo, vrijeme je da potražite pomoć pouzdane antivirus aplikacije, naročito ako koristite Android uređaj.

Međutim, nemojte preuzimati bilo koju besplatnu aplikaciju koja u opisu ima riječ "antivirus". Mnoge od njih zapravo ne rade ono što obećavaju, dok neke čak mogu da kriju virus.

Zato odaberite poznato ime iz oblasti sajber bezbjednosti.

Kada instalirate jedno od ovih rješenja, preporuka je da skenirate telefon u potrazi za virusima i dozvolite programu da ukloni sav zlonamjerni softver koji pronađe.

3. Vratite telefon na fabrička podešavanja

Ako nijedno drugo rješenje ne uspije da ukloni virus sa uređaja, možda vam neće preostati ništa drugo osim vraćanja telefona na fabrička podešavanja.

Ovim postupkom briše se sadržaj telefona, a trebalo bi da se ukloni i sav prisutan malver.

Ako imate rezervnu kopiju podataka napravljenu prije nego što je telefon počeo da pravi probleme, možete pokušati da vratite uređaj u stanje iz tog perioda.

Na iPhone telefonu otvorite Settings > General > Reset i odaberite opciju za brisanje uređaja. Ako imate odgovarajuću rezervnu kopiju na iCloud servisu, možete je iskoristiti za vraćanje podataka.

Korisnici Android telefona možda će morati da potraže uputstva za svoj konkretan model.

Na primjer, na Samsung telefonima otvorite Settings > General Management > Reset > Factory Data Reset, ali se postupak razlikuje od proizvođača do proizvođača.

Nakon toga možete da vratite podatke iz rezervne kopije sa Google Drive servisa.

Kako izbjeći viruse

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Virusi nisu bezazlena stvar. Da ne biste postali žrtva napada, važno je da pazite šta preuzimate na svoj telefon.

Na primjer, prije nego što instalirate bilo koju aplikaciju, pažljivo pročitajte recenzije drugih korisnika kako biste provjerili da li zaista dobijaju ono što im je obećano.

Ipak, budite oprezni sa nepoznatim aplikacijama koje imaju sumnjivo visoke ocjene i veliki broj gotovo identičnih recenzija. Moguće je da su takve ocjene plaćene, a iza njih može da se krije i nešto mnogo gore.

Ako vam aplikacija ponudi nešto što niste očekivali ili zatraži lične podatke, dobro razmislite prije nego što ih ustupite.

Takođe bi trebalo da obratite pažnju na dozvole koje dajete aplikacijama.

Opšte pravilo je da aplikaciji omogućite pristup samo onim funkcijama koje su joj zaista potrebne za rad.

Na primjer, ako aplikacija za razmjenu poruka traži dozvolu za obavljanje telefonskih poziva ili pristup kameri, to bi mogao da bude znak za uzbunu.

Korisnici Android i iPhone telefona mogu da pregledaju i mijenjaju dozvole aplikacija u podešavanjima privatnosti svojih uređaja.

(Smartlife/Mondo)