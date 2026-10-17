Šta se dešava sa mozgom kada odmah nakon buđenja uzmete telefon? Ovu naviku ima gotovo svako, a povećava stres

Provjeravanje poruka, društvenih mreža i vesti čim otvorimo oči djeluje bezazleno, ali može da utiče na koncentraciju, raspoloženje i način na koji se pripremamo za obaveze tokom dana.

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Većina ljudi ne stigne ni da ustane iz kreveta, a već poseže za telefonom. Nekima je prva jutarnja aktivnost provjeravanje poruka, drugi odmah otvaraju Instagram ili TikTok, dok ima i onih koji dan započinju čitanjem vijesti i pregledanjem elektronske pošte. Iako ova navika djeluje sasvim uobičajeno, način na koji provodimo prve minute nakon buđenja može da utiče na to kako ćemo se osjećati i koliko ćemo lako usmeravati pažnju tokom dana. Šta se zapravo događa u mozgu kada umjesto da se postepeno razbudimo, odmah počnemo da obrađujemo veliki broj informacija sa ekrana?

1. Mozak se još nije potpuno razbudio

Kada se probudimo, mozak ne prelazi istog trenutka u stanje pune budnosti. U tom periodu može da se javi takozvana inercija sna, odnosno stanje privremene pospanosti, smanjene pažnje i usporenog reagovanja. Istraživanja pokazuju da su neposredno nakon buđenja pažnja i pojedini kognitivni procesi slabiji nego kasnije tokom dana.

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Ako u tom trenutku počnemo da pregledamo poruke, čitamo vijesti i prelazimo sa jedne aplikacije na drugu, od sebe odmah zahtijevamo da obrađujemo različite informacije. To ne znači da će telefon da ošteti mozak ili da spriječi njegovo razbuđivanje, već da jutro započinjemo nizom spoljašnjih podsticaja dok se budnost još postepeno uspostavlja.

2. Pažnja se odmah usmjerava na tuđe zahtjeve

Jedna od posljedica jutarnjeg provjeravanja telefona jeste to što nam pažnju gotovo odmah preuzimaju informacije iz spoljašnjeg okruženja. Poruka koja zahtijeva odgovor, mejl sa poslovnim zadatkom ili vest o neprijatnom događaju mogu da nametnu teme o kojima razmišljamo prije nego što smo uopšte započeli sopstvene dnevne aktivnosti.

Posebno je važno da se napravi razlika između čitanja jedne korisne informacije od neprekidnog prelaska između sadržaja. Kada provjeravamo obavještenja, odgovaramo na poruke i istovremeno pregledamo društvene mreže, pažnja se stalno preusmjerava. Zbog toga može da bude teže da se kasnije posvetimo jednom zadatku bez ometanja. Problem, dakle, nije nužno u tome što smo uzeli telefon čim smo otvorili oči, već u načinu na koji ga koristimo i vremenu koje provedemo uz njega.

3. Zašto jutarnje pregledanje društvenih mreža može da utiče na raspoloženje?

Nije isto da li dan započinjemo slušanjem omiljene muzike, razgovorom sa bliskom osobom ili pregledanjem sadržaja koji u nama izaziva zabrinutost, nezadovoljstvo ili osjećaj da nešto propuštamo. Na društvenim mrežama za nekoliko minuta možemo da naiđemo na loše vijesti, rasprave, uznemirujuće snimke i pažljivo odabrane prikaze tuđih života. Takav sadržaj kod pojedinih ljudi može da izazove stres, poređenje sa drugima ili osjećaj da već na početku dana imaju previše obaveza.

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Zanimljivo je da jeistraživanje objavljeno 2026. godine, zasnovano na podacima odraslih osoba u SAD, pronašlo povezanost između čestog korišćenja društvenih mreža ubrzo nakon buđenja i simptoma depresije. Međutim, takav nalaz ne dokazuje da jutarnje korišćenje telefona izaziva depresiju. Moguće je da na ovu naviku utiču i postojeće emocionalno stanje i drugi faktori.

4. Da li telefon povećava stres čim se probudimo?

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Zamislite da se probudite, uzmete telefon i odmah vidite nekoliko poslovnih poruka, propušten poziv i niz vijesti koje izazivaju zabrinutost. Umjesto da dan započnete mirno, gotovo istog trenutka počinjete da razmišljate o problemima koji zahtijevaju vašu pažnju. Takva situacija može da izazove subjektivni osjećaj pritiska, naročito kod ljudi koji su već pod stresom ili imaju mnogo obaveza. Mnogo je važnije šta nas na telefonu čeka, koliko dugo ostajemo uz ekran i da li imamo naviku da stalno proveravamo nove informacije.

5. Koliko bi trebalo da sačekamo prije nego što uzmemo telefon?

Ne postoji naučno utvrđeno pravilo da svi moraju da sačekaju tačno 15, 30 ili 60 minuta nakon buđenja. Ipak, ako primijetite da vas jutarnje pregledanje telefona čini nervoznim, rasejanim ili vas navodi da odlažete ustajanje, možete da isprobate jednostavnu promjenu rutine:

Prvih nekoliko minuta provedite bez ekrana. Ustanite, razmaknite zavjese i dajte sebi vremena da se razbudite. Popijte čašu vode i obavite jutarnju rutinu. Tako nećete odmah da usmjerite svu pažnju na obaveštenja i poruke. Isključite nepotrebna obavještenja. Ne mora svaka aplikacija da zahtijeva vašu pažnju čim se probudite. Odredite vrijeme za proveravanje poruka i vijesti. Umjesto da automatski otvarate društvene mreže, odlučite kada ćete da ih pregledate.

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Ove promjene nisu obavezne za svakoga, niti predstavljaju medicinski propis. Njihova svrha je da vam pomognu da prepoznate da li vam drugačiji početak dana donosi više mira i bolju koncentraciju.

(MONDO)