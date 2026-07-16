Zašto vam je muka kad gledate u telefon u kolima? Razlog zapamtite sljedeći put kada krenete na putovanje

Ako vam je muka kad god gledate u telefon ili pokušate da čitate knjigu tokom vožnje, niste jedini. Ovo je nešto sa čime se mnogi putnici nose, a ne znaju razlog tome.

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Ako se ujutru vozite gradskim prevozom i upadnete u špic ili idete na putovanje kolima, potrebno vam je nešto da vas zabavi. Zanimacija može da bude baš ona knjiga koju ste nedavno počeli da čitate ili telefon. Ipak, tokom prvih pročitanih par rečenica ili prvog pogleda u ekran, može da vam se zavrti u glavi i pripadne muka. Ovo nije neobično, pošto većina ljudi osjeća mučninu tokom vožnje.

Zašto vam je muka kad čitate tokom vožnje?

Čitanje tokom vožnje stvara senzorni konflikt. Kada jedno od vaših čula govori vašem mozgu jednu stvar, dok drugo čulo govori nešto drugo, mozak dolazi u stanje konfuzije na koji reaguje mučninom.

Ovo je češća pojava nego što ljudi misle i ne mora da se javi isključivo ukoliko čitate tokom vožnje. Ako ste njoj skloni, znate da može da vam se desi tokom vožnje automobilom, brodom, avionom ili vozom. Kod određenih ljudi ovo stanje zna da bude toliko izraženo, da može da se dešava i u prodavnici, na pješačkom prelazu ili drugom mjestu gdje ima puno ljudi.

Koji su simptomi?

Mučninu usljed kretanja mogu da prate razni simptomi. Da biste je lakše prepoznali, NHS je izdvojio simptome ovog stanja:

vrtoglavica,

povraćanje,

glavobolja,

osjećaj hladnoće i bljedilo,

znojenje.

Kako da se borite protiv mučnine?

Načini na koje možete da se borite protiv mučnine su brojni, a svakako vam mogu biti od pomoći sljedeći put kada budete planirali dužu vožnju. Oni pordazumijevaju da:

Smanjite kretanje i sjedite naprijed.

Gledajte pravo ispred sebe u fiksnu tačku.

Udišite svjež vazduh ako je moguće.

Zatvorite oči i polako dišite dok se fokusirate na disanje.

Odvucite pažnju djece razgovorom, slušanjem muzike ili pjevanjem pjesama.

Zaustavite kretanje, ako je moguće, da biste udahnuli svjež vazduh, popili vodu ili prošetali.

Probajte đumbir, koji možete uzimati kao tabletu ili čaj.

Ako želite da izbjegnete mučninu, najsigurnije je da ne čitate, ne gledate filmove i ne koristite elektronske uređaje tokom vožnje. Ne savjetuje se ni gledanje u pokretne objekte, kao što su automobili koji prolaze ili vodeni talasi. Prije puta izbjegavajte teške obroke, začinjenu hranu. Takođe, ne pijte alkohol neposredno prije ili tokom putovanja.

(MONDO)