Automehaničar otkrio šta treba provjeriti na autu pred put

Automehaničar otkrio da na autu, prije polaska na put, treba provjeriti nivo ulja, antifriza, stanje guma, svjetala, klimu i iskontrolisati trap.

Izvor: Youtube/Euronews Serbia/Shutterstock/Bascar

Mnogi vole svojim automobilom da idu na ljetovanje u Crnu Goru, Grčku, Hrvatsku ili neku od mnogobrojnih drugih destinacija kako bi uživali u samom putovanju do odmora koji su dugo čekali. Prije polaska na put, potrebno je provjeriti svoje vozilo, naročito ako je bilo zapušteno u prethodnom periodu jer "iz cuga" mora automobil da izdrži na visokim temperaturama minimum 2.000 kilometara do mora, vožnju u toj zemlji i put nazad do kuće.

Na autu pred put treba provjeriti nekoliko stvari poput guma, sijalica u farovima, trapa, ulja, antifriza, klime... Automehaničar Miloš Delić je u razgovoru za "Euronews Srbija" otkrio šta treba provjeriti na autu pred put i dao korisne savjete za sve vozače, a prije svega da ne čekaju zadnji trenutak što je, nažalost, kako i on kaže "običaj kod vozača u Srbiji".

"Idealno je mjesec dana ranije da se automobil dovede na pregled prije polaska na put. Najgore je kad ljudi dočekaju zadnji trenutak, a imaju neki ozbiljniji problem na autu i onda dođu dan, dva ili pet dana pred more i traže hitnu popravku a mi ispred radionice već imamo 10, 20 ili 30 automobila na čekanju.

Auto možda ima problem, a ljudi ne primijete da curi ulje, antifriz ili neki problem sa trapom, kočnicama. To zna baš da se iskomplikuje i često dođe do problema i onda ljudi u zadnjem trenutku moraju da idu na put sa rizičnim autom ili da uzmu rent-a-car, bukvalno u pet do 12 zbog čega je najbolje na vrijeme, a naši ljudi su takvi", započeo je Delić.

Šta treba proveriti na autu pred put?

Delić objašnjava da neke stvari na autu pred put svaki vozač može i sam da provjeri. To su ulje u motoru, antifriz, kočnice i svjetla na farovima.

"Vi što možete da provjerite, kao i svaki vozač, to je da se pogleda koliko ulja ima u motoru, provjerite antifriz, da li svjetla rade kako treba, naročito ako putujete noću i da li je intenzitet farova podešen baš kako treba da sija u vašem vidnom polju, da li ima nekih problema sa trapom ili ako neki točak blokira. To sve može da se provjeri i na parkingu - izbacite ga iz brzine i gurate naprijed pa nazad, da vidite da li auto ide lako ili postoje neke blokade u nekom od točkova", nastavlja Delić.

Potom je govorio o najčešćim kvarovima u ljetnjim uslovima tokom višečasovne vožnje. Apostrofirao je na kompresor klime koji može da izazove probleme ako se klima prethodno nije provjeravala i dopunjavala na vrijeme, pred start ljetnje sezone, jer to takođe treba provjeriti na autu prije polaska na put.

"Tokom višečasovnih vožnji je najviše opterećen klima sistem. Ako hladnjaci nisu oprani na vrijeme ili ako je malo lošija donja remenica koja pogreće pogonski kaiš koji vrti kompresor klime, onda ta remenica umije da pukne i to usred vožnje kod nekih njemačkih brendova i da stane alternator, pa pumpa za vodu i vi onda ne možete da nastavite svoje putovanje.

Što se tiče klime, ona se provjerava i dopunjava svake godine pred sezonu. Ako klima radi dobro, ne znači da je sve u redu.

Ako ventilator ne pali drugu brzinu, a mi to ne možemo da znamo. To se provjerava mašinom koja provjerava nivo freona i ako fali freona, onda se mora locirati mjesto odakle freon izlazi iz sistema.

To se nalazi specijalnim naočarama i lampom koja detektuje to curenje. To je UV lampa, onda se to otkloni, promijene se gumice, semering ili šta već treba", navodi Delić.

Kako je dalje objasnio, mogu veliki problemi da nastanu ako se kvarovi dogode na putu jer onda treba naći pouzdanog mehaničara koji će brzo da otkloni problem. Međutim, nijedan majstor, kako kaže Delić, ne voli pritisak da ga mušterija zove više puta na dan dok ispred radionice već ima veliki broj vozila na čekanju zbog istih ili sličnih problema jer nije provjeren auto prije polaska na put.

"Treba naći svog majstora, nekog ljubitelja koji ima dobre ocjene i preporuke. Za kraj, savjet svim vozačima jeste da na put kreću odmorni i naspavani, da imate dovoljno ulja i antifriza, da imate svi važeća dokumenta, da imate naduvane gume, set za zamjenu guma i to je to", zaključio je automehaničar Miloš Delić.

(Mondo.rs)