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Ne dozvolite da vas ljetnje vrućine ostave na putu: 5 znakova da motor vašeg automobila "kuva"

Ne dozvolite da vas ljetnje vrućine ostave na putu: 5 znakova da motor vašeg automobila "kuva"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Motor umije da se pregrije ljeti nakon intenzivne vožnje na visokim temperaturama zbog dijelova poput hladnjaka, antifriza, ulja, zapušenog izduvnog sistema i neispravnog termostata.

Zašto se motor pregrijava? Razotkrivamo najčešće krivce za kvarove tokom vrelih dana Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nije neuobičajena pojava da se motor u automobilu pregrije. To može da izazove veliki problem u radu vašeg vozila i pored ugrožavanja bezbjednosti, može i skupo da vas košta popravka ako se ne odreaguje na vrijeme zbog više dijelova koji mogu da izazovu pregrijavanje motora, a to su rashladna tečnost (antifriz), hladnjak, termostat, motorno ulje i zapušen izduvni sistem.

Postoji nekoliko simptoma za prepoznavanje. To naročito važi u ljetnjem periodu, kada su vrućine poput aktuelnih zbog čega se nažalost često dešava da se automobil zapali usred vožnje.

Zašto se motor pregrije?

Ključna stvar je rashladna tečnost ili antifriz. Kada podignete haubu, uglavnom se posuda sa antifrizom nalazi u gornjem lijevom uglu.

Nije isto u svakom vozilu, no uglavnom se nalazi lijevo od motora. Redovno provjeravajte nivo rashladne tečnosti koja je neophodna za održavanje optimalne temperature vašeg motora.

Ova tečnost cirkuliše kroz motor, apsorbuje vreo vazduh koji se hladi u hladnjaku. Nivo antifriza, pored redovnog trošenja, može da opadne zbog curenja.

To se dešava usljed dotrajalog crijeva, oštećenog hladnjaka ili oštećene pumpe za vodu. Redovno provjeravajte nivo rashladne tečnosti, idealno bi bilo svakog 1. u mjesecu kako biste redovno bili u toku sa nivoom antifriza.

Rashladna tečnost (Antifriz)
Izvor: Shutterstock/Prasit Rodphan

U hladnjaku umije da se stvori talog. Takođe, oštećenja umiju da budu vidljiva i ako to primijetite tokom vizuelne provjere vozila prije polaska na duže putovanje, posetite ovlašćeni servis ili svog auto-mehaničara.

Hladnjak
Izvor: Shutterstock

Sljedeći dio na autu koji utiče na pregrijaevanje automobila jeste termostat. On reguliše protok rashladne tečnosti kroz motor i ako se zaglavi, tečnost ne može da cirkuliše i time se motor pregrijava.

Termostat
Izvor: Shutterstock/NONGASIMO

Termostat mijenjajte redovno, u skladu sa preporukom proizvođača. Dolazimo do pumpe za vodu koja je odgovorna za protok rashladne tečnosti kroz motor.

Ako je ona neispravna, zaustavlja se protok rashladne tečnosti što ubrzava pregrijavanje. Ona se kvari zbog habanja i mijenja se u sklopu velikog servisa, u periodu između 70. i 100.000 kilometara.

Pumpa za vodu
Izvor: Shutterstock/Velimir Zeland

Naredni problem pregrijavanja može da bude zbog motornog ulja. Ako ga nema tokom pomaganja pri hlađenju, smanjuje se trenje i odvodi toplotu iz komponenti motora, a utiče i nisak viskozitet ulja.

Merenje ulja u motoru
Izvor: Shutterstock

Na kraju dolazimo do izduvnog sistema. Ako je on blokiran, povećava se radna temperatura motora i dolazi do pregrijavanja.

Blokadu izduvnog sistema stvara začepljen katalizator. Sistem se može vremenom začepiti naslagama ugljenika i drugih ostataka i time se ograničava protok izduvnih gasova. 

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