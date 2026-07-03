Ovo su najbolji polovni automobili do 10.000 evra: Neće vas nervirati čestim i skupim kvarovima

Ako planirate da kupite polovan automobil do 10.000 evra, pet modela koji važe za najbolje su VW sedme generacije, Mazda 6, BMW serije 3, Honda Accord i Volvo S60.

Izvor: Youtube/screenshot/cnbc/MONDO/Samir Cacan

Mnogi vozači nemaju (ili ne žele) da izdvoje najmanje 20.000 - 25.000 evra za nov automobil iz salona zbog čega se na našim ulicama i putevima uglavnom vide polovni automobili. Ono što se svakodnevno viđa u saobraćaju je šarenoliko - od polovnih vozila koja su stara svega 4 godine i već imaju 300.000 kilometara na satu, pa sve do automobila proizvedenih 2002. godine koji imaju "čuvenih" od 120.000 do 180.000 kilometara na satu uz naslov oglasa "Kao nov, utegnut, originalna kilometraža".

Pored pređene kilometraže, važnije je kako i gdje je taj automobil koji vam se dopada održavan. Mnogi vozači odustaju od kupovine automobila čim vide da je prešao više od 200.000 kilometara, a to je pogrešno rezonovanje jer mnoga vozila imaju motore koji su i pravljeni da "izguraju" i više od 500.000 kilometara ako su redovno i pravilno održavani.

Koji su najbolji polovni automobili do 10.000 evra?

Osim održavanja, važna je i servisna mreža u vašem gradu ili okolini. Danas svi proizvođači imaju široko rasprostranjenu mrežu servisa i rezervnih dijelova što ostavlja vlasnika u povoljnom položaju i na njemu je "samo" da ulaže u svoje vozilo, odnosno da ga redovno održava - mali servis, veliki servis i zamjena dotrajalih dijelova kada im je vrijeme, prije nego što se dogodi ozbiljniji kvar.

Ukoliko imate 10.000 evra koje planirate da izdvojite za kupovinu polovnog automobila do 10.000 evra, nekoliko dobrih modela su uvijek dostupni na tržištu jer su vrlo traženi baš zbog svoje reputacije. Kod nas se uglavnom voze dizelaši, ali i benzinci su itekako na cijeni.

VW Golf sedme generacije - do 10.000 evra se može pronaći u verziji sa 1.4 TSI benzinskim motorm ili 2.0 TDI dizel motorom. Ima ih i sa manuelnim i automatskim mjenjačem, ali ako DSG mjenjač nema servisnu istoriju, bolje ga izbjeći zbog skupih popravki. Mazda 6 druge generacije - vozilo srednje klase koji nudi dobar kompromis između udobnosti, pouzdanosti i snage. Najrazumniji izbor su benzinski motori MZR od dva litra sa oko 147 KS (konjske snage) ili 2.5 MZR, dok dizel motori 2.0 i 2.2 MZR CD nude nižu potrošnju za one koji vozilo koriste više za otvoreni put. BMW serije 3 - generacija F30 ulazi u cijenu do 10.000 evra i uglavnom dolazi sa većom kilometražom. Najbolji izbor je dizelski 318d ili 320d motor sa ručnim mjenjačem i ako pronađete dobro održavan primjerak, ne bi trebalo mnogo da razmišljate. Honda Accord - riječ je o jednom od najpouzdanijih automobila srednje klase. Uglavnom su traženi benzinski 2.0 I-VTEC motor i dizelski 2.2. I-DTEC koji je nešto skuplji za održavanje od benzinskog. Volvo S60 druge generacije - Ovdje je već riječ o premium vozilu koje se može naći po cijeni "običnog" polovnog vozila. Dizelski motori D3 i D4 su uglavnom traženi ako planirate da izdvojite do 10.000 evra, a benzinska verzija motora T5 nudi bolju dinamiku u vožnji uz nešto veće troškove održavanja.

Važna napomena je da su ovo modeli koji su zastupljeni na brojnim sajtovima za prodaju polovnih automobila i nisu jedini koji su kvalitetni u cjenovnom rangu do 10.000 evra zbog čega je potrebno da detaljno istražite sve modele koji vas interesuju i da pažljivo donesete tu važnu odluku. Takođe, uvijek odvojte bar 500 evra prilikom kupovine polovnog automobila za slučaj da je potrebno odmah uraditi neki od servisa ili neku popravku.

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