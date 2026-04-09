Cijene polovnih automobila u svijetu ponovo rastu: Skok potražnje uprkos ekonomskoj krizi i skupom gorivu

Porasla cijena polovnih automobila.

Cene polovnih automobila nastavljaju da rastu zbog ograničene ponude i stabilne potražnje, piše "CNBC". Najnoviji podaci iz automobilske industrije pokazuju da je vrijednost polovnih vozila porasla za oko 6,2 odsto u odnosu na isti period 2025. godine.

Sada je nivo cijena polovnih automobila na nivou iz ljeta 2023. godine. Prema riječima analitičara, kupci se uglavnom i dalje okreću polovnim automobila jer su pristupačniji od novih automobila zbog aktuelne ekonomske krize i skoka cena goriva uslijed rata na Bliskom istoku.

Koje su cijene polovnih automobila?

Što se tiče ponude polovnih automobila, ona je i dalje ograničena. Kako navodi pomenuti američki portal, zalihe su u martu pale na manje od 40 dana što je najniži nivo tokom 2026. godine.

Manja ponuda nastala je zbog slabije prodaje novih vozila. To automatski znači i manje zamjenskih automobila koji dolaze na tržište polovnih vozila.

U Sjedinjenim Državama prosječna cijena polovnog automobila iznosi oko 25.000 dolara. Novi modeli u prosjeku koštaju oko 49.000 dolara.