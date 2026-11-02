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Zvanično, Xiaomi 18 Pro serija napušta Kinu: Moćni telefoni sa dva ekrana stižu već ovog mjeseca

Zvanično, Xiaomi 18 Pro serija napušta Kinu: Moćni telefoni sa dva ekrana stižu već ovog mjeseca

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Xiaomi je potvrdio globalnu premijeru 18 Pro i 18 Pro Max telefona.

Zvanično, Xiaomi 18 Pro serija napušta Kinu: Moćni telefoni sa dva ekrana stižu već ovog mjeseca Izvor: Xiaomi

Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max flagship telefoni, koji su u septembru predstavljeni u Kini, uskoro stižu i na svjetsko tržište.

Kompanija je na društvenim mrežama potvrdila da će globalna premijera biti održana tokom novembra, a ovo je ujedno prvi put da Xiaomi modeli sa pomoćnim ekranom na poleđini napuštaju Kinu.

Očekuje se da evropske verzije novih flagship telefona zadrže gotovo sve specifikacije kineskih modela.

Pored glavnog, oba modela na raspolaganju imaju manji ekran na poleđini, koji služi za prikaz vidžeta, brze kontrole i pravljenje selfija glavnim senzorima.

Nema sumnje da ćemo vidjeti Snapdragon 8 Elite čip šeste generacije, 2K LTPO AMOLED panel sa osvijetljenjem do 4.000 nita i zaštitom od pogleda sa strane, kao i sisteme kamera sa dva senzora od po 200 MP.

Ipak, očekuje se da evropske verzije tradicionalno dobiju nešto manje baterije. Prema procurelim informacijama, Xiaomi 18 Pro imaće 6.000 mAh umesto 7.000 mAh, dok bi 18 Pro Max trebalo da dobije 7.050 mAh umjesto 8.500 mAh.

Xiaomi ove kapacitete još nije zvanično potvrdio, pa će konačne specifikacije biti poznate na predstojećoj premijeri, kao i preporučene maloprodajne cijene.

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Tagovi

xiaomi mobilni telefoni

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