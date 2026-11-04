Bežične slušalice imaju rok trajanja: Evo kada počinju prvi problemi i kako da ih prepoznate

Način korišćenja može značajno da utiče na životni vijek vaših bežičnih slušalica.

Izvor: YouTube / Pete Matheson

Kupili ste bežične slušalice, platili ih možda i više od 200 evra i očekujete da će vas služiti godinama. Međutim, postoji problem o kojem proizvođači rijetko govore. Većina bežičnih slušalica ima životni vijek od svega dve do tri godine, čak i kada ih pažljivo koristite.

Razlog nije nužno loš kvalitet izrade, već baterija koja se nalazi u svakoj bubici. Ona je toliko mala da jednostavno ne može da izdrži neograničen broj punjenja, a njeno slabljenje vremenom je neizbježno.

Svaki put kada punite slušalice, njihove litijum-jonske baterije postepeno stare i gube kapacitet. To znači da slušalice koje su nekada radile šest sati bez prekida poslije nekoliko godina možda neće izdržati ni dva.

Problem dodatno komplikuje činjenica da bežične slušalice zapravo imaju tri baterije. Po jedna se nalazi u svakoj bubici, dok je treća smještena u kutijici za punjenje. Dovoljno je da jedna od njih značajno oslabi i svakodnevno korišćenje postaje problematično.

Zanimljivo je i da lijeva i desna slušalica ne moraju da stare istom brzinom. Jedna može da zadrži čak 10 do 15 odsto više kapaciteta od druge, naročito ako često koristite samo jednu slušalicu za razgovore ili slušanje muzike.

Na trajanje baterije utiče i način korišćenja. Bluetooth veza, mikrofoni i aktivno poništavanje buke troše energiju, dok izlaganje visokim temperaturama može dodatno da ubrza starenje baterije. Zato ostavljanje slušalica ili kutijice na suncu nije dobra ideja.

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Najjasniji znak je kada slušalice, koje su ranije bez problema radile satima, počnu da traže punjač već poslije jednog ili dva sata.

Za one kojima je trajanje baterije posebno važno, klasične bežične slušalice koje pokrivaju uši mogu biti bolji izbor. Njihove veće baterije često omogućavaju 20 ili više sati rada, dok male bežične bubice uglavnom nude između četiri i osam sati po punjenju.

Naravno, dve do tri godine nisu strogo pravilo. Kvalitet baterije, učestalost korišćenja i uslovi čuvanja mogu značajno da produže ili skrate taj period. Ipak, vrijedi imati na umu da čak i skupe bežične slušalice imaju dio koji će pre ili kasnije početi da otkazuje, a zamjena baterije kod mnogih modela ili nije jednostavna - ili nije moguća.