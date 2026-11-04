Chrome vam tajno "guta" RAM: Isključite ovih 5 opcija i odmah ubrzajte računar

Izdvajamo 5 Chrome podešavanja koja možete promijeniti kako biste smanjili potrošnju resursa i ubrzali računar.

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Google Chrome može da troši ogromne količine RAM memorije, čak i kada nemate mnogo otvorenih kartica. Razlog su pojedine funkcije koje rade u pozadini i mogu da uspore računar ili izazovu njegovo kočenje.

Kako biste pomogli svom računaru da "prodiše", za vas smo izdvojili pet podešavanja koja možete jednostavno da promijenite kako biste smanjili potrošnju memorije.

Kako spriječiti Chrome da radi u pozadini nakon zatvaranja

Čak i kada je otvoreno samo nekoliko kartica, Google Chrome može da troši iznenađujuće mnogo resursa. Pregledač podrazumijevano pokreće brojne zahtjevne procese u pozadini, koristi vještačku inteligenciju i unaprijed učitava stranice, što može neprimjetno da optereti RAM memoriju.

Klik na dugme X u gornjem desnom uglu prozora ne znači da je Chrome potpuno prestao da radi. Pregledač nastavlja da izvršava određene procese u pozadini kako bi veb aplikacije i dodaci mogli da funkcionišu neprekidno.

To možete da provjerite u Windows Task Manager-u, koji se otvara kombinacijom tastera Ctrl + Shift + Esc. Tamo ćete vidjeti da li Chrome nastavlja da troši značajnu količinu memorije čak i nakon zatvaranja.

Da biste to spriječili, otvorite meni pregledača klikom na tri tačke u gornjem desnom uglu, izaberite "Settings", a zatim u lijevom meniju otvorite odjeljak "System". Pronađite opciju "Continue running background apps when Google Chrome is closed" i isključite je.

Isključite učitavanje stranica unaprijed

Chrome ostavlja utisak da stranice otvara gotovo trenutno jer neprestano pokušava da predvidi šta ćete sljedeće uraditi. Kada zadržite kursor miša iznad nekog linka ili počnete da unosite poznatu veb adresu, pregledač može unaprijed da učita stranicu, prije nego što uopšte kliknete na nju.

Na taj način štedi se dio sekunde, ali se istovremeno dodatno opterećuje RAM memorija računara.

Da biste isključili ovu funkciju, otvorite "Settings", zatim odjeljak "Performance" i pronađite sekciju "Speed". Tu se nalazi opcija "Preload pages".

Chrome podrazumijevano koristi standardni režim unaprijed učitavanja, ali potpunim isključivanjem ove opcije možete da smanjite potrošnju resursa.

Podesite maksimalnu uštedu memorije

Funkcija za uštedu memorije oslobađa resurse tako što privremeno "uspavljuje" kartice koje ne koristite. Možete je pronaći u istom odjeljku "Performance".

Provjerite da li je opcija "Memory Saver" uključena i podesite je na najviši nivo. Tako će Chrome brže uspavljivati neaktivne kartice i oslobađati memoriju koju zauzimaju.

Ako koristite određene poslovne servise koji moraju neprekidno da rade, možete ih dodati na listu izuzetaka.

U okviru odjeljka "Performance" pronađite opciju "Always keep these sites active", a zatim kliknite na "Add" i unesite adrese sajtova koje ne želite da Chrome automatski uspavljuje.

Ograničite sinhronizaciju sajtova u pozadini

Mnoge moderne veb aplikacije zahtijevaju dozvolu za razmjenu podataka u pozadini kako bi mogle da osvježavaju sadržaj, primaju poruke i šalju obavještenja čak i kada ih ne koristite.

To je korisno za aplikacije za dopisivanje, ali istovremeno stvara dodatno opterećenje za računar.

Da biste ograničili ovu aktivnost, otvorite "Privacy and security", zatim "Site settings", proširite "Additional permissions" i izaberite "Background sync".

U podrazumijevanim podešavanjima odaberite opciju koja ne dozvoljava zatvorenim sajtovima da nastave slanje i prijem podataka.

Ovo neće spriječiti sajtove da rade. Novi podaci će se jednostavno učitavati tek kada ponovo otvorite odgovarajuću karticu.

Isključite lokalnu obradu vještačke inteligencije

Google sve više dodaje alate zasnovane na generativnoj vještačkoj inteligenciji u Chrome. Oni služe za sažimanje sadržaja, grupisanje kartica i otkrivanje prevara.

Kako bi na zahtjeve odgovarao što brže, Chrome za pojedine AI funkcije koristi hardverske resurse vašeg računara, umjesto udaljenih servera.

Ako vaš računar ispunjava potrebne uslove, pregledač može neprimjetno da preuzme približno 20 GB podataka za AI modele u pozadini. To može dodatno da optereti memoriju i druge resurse uređaja.

Da biste isključili ugrađene AI modele, otvorite "Settings", pronađite odjeljak "AI innovations" u bočnom meniju i isključite opciju "On-device AI".

Isključivanjem ovih funkcija možete da oslobodite dodatnu RAM memoriju, bez primjetnog uticaja na svakodnevno pregledanje interneta.