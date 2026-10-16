ChatGPT dobija nove mogućnosti u Chromeu: Može da analizira otvorene kartice i obavlja zadatke

OpenAI je ažurirao ekstenziju ChatGPT za pregledač Chrome, omogućivši joj pristup otvorenim karticama kako bi korisnicima pružala personalizovanije i korisnije odgovore.

Kompanija je ranije imala sopstveni pregledač, ali ga je povukla iz upotrebe 9. avgusta. Ipak, nastavila je da unapređuje ekstenziju za Chrome, čime je ChatGPT postao ozbiljnija alternativa Guglovom asistentu Geminiju, koji koristi vještačku inteligenciju. Zahvaljujući najnovijim izmjenama, ChatGPT sada može da obavlja još više zadataka unutar pregledača.

Korisnici mogu da zatraže od ChatGPT-a da pregleda otvorene kartice i pripremi odgovore na osnovu dostupnih informacija. Na primjer, može da uporedi sofe prikazane na tri različite stranice, uzimajući u obzir njihove dimenzije, cijene, rokove isporuke i uslove povrata.

S druge strane, korisnici koji koriste ChatGPT Work, OpenAI-jevog agenta namijenjenog složenim zadacima koji se sastoje od više koraka, mogu da zatraže od asistenta da šalje poruke, popunjava obrasce i organizuje kartice umjesto njih.

Tako, na primjer, ChatGPT može da popuni obrazac za prijavu kod novog stomatologa, a zatim da unese termin u kalendar. Takođe, može da analizira uslove poslovanja nekoliko izvođača radova čije su stranice otvorene u pregledaču, a potom da sastavi imejl za pružaoca usluga koji najbolje odgovara potrebama korisnika.

Pored toga, ChatGPT-u u bočnoj traci Chromea sada je dostupna i istorija pregledavanja, što korisnicima omogućava da razgovaraju sa asistentom i zadaju mu zadatke bez napuštanja stranice na kojoj rade.

Ekstenziju ChatGPT moguće je preuzeti bez obzira na to koji paket korisnik koristi. Prema navodima OpenAI-ja, osim sa Chromeom, kompatibilna je i sa drugim pregledačima zasnovanim na tehnologiji Chromium, među kojima su Microsoft Edge, Brave i Opera.

(Mondo)