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Rockstar objavio novi GTA 6 trejler: Sve što vidite je snimljeno na PlayStation 5 konzoli

Rockstar objavio novi GTA 6 trejler: Sve što vidite je snimljeno na PlayStation 5 konzoli

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Novi GTA 6 trejler traje oko 90 sekundi i prikazuje potjere, pucnjave i život u Vice City-ju.

Rockstar objavio novi GTA 6 trejler Izvor: YouTube / Rockstar Games

Rockstar Games objavio je novi trejler za GTA 6, nešto više od mesec dana pre dugo očekivanog izlaska 19. novembra. Trejler traje oko 90 sekundi i donosi nove scene iz Vice City-ja, a posebno je interesantno da je sav materijal snimljen na PlayStation 5 konzoli.

U trejleru se smjenjuju automobilske potjere, pucnjave i prizori iz Vice City-ja i okolne države Leonida. Kao što već sigurno znate, u centru zbivanja su Džejson i Lusija, kriminalni par koji se nakon neuspele pljačke upliće u veliku zavjeru.

Novi snimak otkriva i detalje Džejsonove prošlosti. Tokom vojne službe upao je u probleme, a vojsku je napustio pod teškim okolnostima. Za razliku od GTA 5, koji je imao tri glavna lika, novi nastavak fokusira se na odnos ovog para.

Rockstar navodi da je sav prikazani materijal snimljen direktno na PS5 konzoli, ali nije poznato da li je korišćen standardni model ili PS5 Pro.

GTA 6 izlazi 19. novembra za PS5 i Xbox Series X/S, više od 13 godina nakon GTA 5. PC verzija još nema zvaničan datum izlaska, ali se pominje 2027. godina.

Prednarudžbine su već otvorene, dok će kupci digitalnog izdanja moći da preuzmu igru od 12. novembra. Nakon dva odlaganja i brojnih procurelih informacija, izlazak GTA 6 igre konačno je blizu.

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Tagovi

GTA 6 igre gejming

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