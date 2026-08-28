Ovo je GTA VI koji smo čekali: Pogledajte 27 minuta čistog gejmpleja koji je zapalio internet

Snimak u prvi plan stavlja priču Džejsona i Lusije, impresivnu atmosferu države Leonida, ali i brojne sporedne aktivnosti.

Izvor: YouTube / Rockstar Games

Nakon kratke ekskluzive na Netflixu, Rockstar Games je objavio prošireni prikaz Grand Theft Auto VI igre i na YouTube-u, pa sada svi mogu da vide kako izgleda jedna od najiščekivanijih igara posljednjih godina.

Video traje gotovo 27 minuta, a kompletan materijal snimljen je direktno unutar igre, i to na standardnoj PlayStation 5 konzoli. Ipak, Rockstar ovog puta nije stavio akcenat samo na vožnju, pucnjavu i druge klasične GTA elemente. U prvom planu su atmosfera, lokacije širom fiktivne države Leonida, ali i priča dvoje glavnih junaka - Džejsona i Lusije.

Izvor: Rockstar Games

Na momente sve izgleda kao visokobudžetni akcioni film, ali u snimku ne nedostaje ni onoga zbog čega igrači vole GTA. Vide se obračuni sa policijom, jurnjava automobilima, ali i brojne aktivnosti kojima će igrači moći da se bave kada požele da naprave pauzu od glavne priče, poput košarke i ronjenja.

Izlazak GTA VI igre zakazan je za 19. novembar. Standardno izdanje koštaće 79,99 evra, dok će za Ultimate izdanje gejmeri morati da izdvoje 99,99 evra.