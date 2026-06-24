logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rockstar objavio koliko će koštati GTA VI: Počinju prednarudžbe, stigli i novi skrinšotovi

Rockstar objavio koliko će koštati GTA VI: Počinju prednarudžbe, stigli i novi skrinšotovi

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Uprkos 10 dolara višoj cijeni od trenutne generacije igara, fizičko izdanje GTA VI neće sadržati disk.

Poznate zvanične cijene za GTA VI i detalji prednarudžbe Izvor: Rockstar Games

Rockstar Games je konačno prekinuo ćutanje i zvanično objavio cijenu za GTA VI, uz potvrdu da će igra prvog dana donijeti isključivo single-player iskustvo.

Kompanija je potvrdila da će osnovna verzija GTA VI koštati 79,99 dolara na konzolama PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Ovo predstavlja poskupljenje od 10 dolara u odnosu na standardnu cijenu od 70 dolara koja je važila za dosadašnje igre ove generacije. Pored osnovne verzije, u ponudi će biti i bogatije Ultimate Edition izdanje, koje košta 99,99 dolara.

Zanimljivo je da Rockstar još uvijek nije podijelio nikakve informacije o novoj GTA Online verziji. To jasno sugeriše da će postojeći onlajn mod nastaviti da funkcioniše bez promjena kada GTA VI bude zvanično izašao ovog novembra.

Zvanične prednarudžbe za GTA VI počinju 25. juna u ponoć (po lokalnom vremenu). Ipak, gejmeri koji vole fizička izdanja treba da obrate pažnju na važan detalj - Rockstar je potvrdio da kutije sa igrom neće sadržati disk, već isključivo kod za digitalno preuzimanje.

Uporedo sa cijenama, Rockstar je objavio i novu galeriju zvaničnih skrinšotova:

Možda će vas zanimati

Tagovi

GTA 6 GTA video igre

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS