Nije ni serija ni film, a najgledaniji na Netfliksu: 27 minuta GTA 6 zaludjelo svijet (Video)

Kratki film "Grand Theft Auto VI: An Extended Look" trenutno je nagledaniji na Netfliksu u svijetu.

Izvor: Netflix

Jedan od najgledanijih naslova na Netfliksu u cijelom svijetu jeste ostvarenje koje nije ni blokbaster ni hit serija. U pitanju je kratka priča o nastavku igrice na koju se čeka već punih 13 godina, GTA 6.

"Grand Theft Auto VI: An Extended Look" kratki film je za samo četiri dana pogledalo je 31,1 milion korisnika ove platforme, čime je specijal u trajanju od 27 minuta stigao do prvog mjesta u čak 87 od 93 zemlje koje Netfliks prati.

Među zemljama u kojima je izazvao ogromnu pažnju nalazi se i Srbija, gdje se našao na samom vrhu Netfliksove liste. Fenomen je utoliko zanimljiviji jer se zapravo ne radi o filmu u klasičnom smislu, već o proširenom prikazu jedne od najiščekivanijih video-igara svih vremena.

GTA 6 Netflix Izvor: Netflix

"Grand Theft Auto VI: An Extended Look" premijerno je prikazan 27. avgusta 2026. godine, a Rockstar Games je za ovaj specijal pripremio gotovo 27 minuta novog materijala iz same igre.

(Mondo.rs)