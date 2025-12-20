logo
Život poslije Chrome-a: Najbolji brovseri zasnovani na Firefoxu koje morate isprobati

Život poslije Chrome-a: Najbolji brovseri zasnovani na Firefoxu koje morate isprobati

Autor Dušan Volaš
0

Iako Google Chrome dominira tržištem, sve veći broj korisnika traži alternative. Srećom, ekosistem zasnovan na Firefoxu nudi nevjerovatne opcije koje fokus stavljaju na bezbjednost, prilagođavanje i slobodu korisnika.

Najbolji pretraživači zasnovani na Firefoxu Izvor: Shutterstock

Ako želite pretraživač koji nije pod kontrolom Google-a, a klasični Firefox vam iz nekog razloga ne odgovara, evo sedam alternativa koje vrijedi instalirati.

1. LibreWolf

LibreWolf je ambiciozan projekat čiji je jedini cilj uklanjanje svih sigurnosnih mana Firefoxa. Dolazi sa potpuno isključenom telemetrijom (slanjem podataka o korišćenju) i ugrađenim uBlock Origin dodatkom za blokiranje oglasa. Idealan je za one koji žele "čist" open-source doživljaj bez suvišnih opcija.

2. Waterfox: Balans brzine i sigurnosti

Waterfox nudi napredne funkcije poput "Oblivious DNS-a", što otežava vašem internet provajderu da prati šta radite. Zanimljiva opcija su i privatni tabovi unutar regularnog prozora, kao i vertikalni tabovi koji olakšavaju navigaciju.

3. Zen Browser: Moderna estetika i produktivnost

Zen je postao hit zahvaljujući svom vertikalnom sidebar-u i kompaktnom dizajnu. Nudi "split view" koji omogućava da gledate dva taba jedan pored drugog, što je savršeno za vlasnike ultra-širokih monitora.

4. Tor Browser

Zasnovan na "onion" protokolu, Tor je sinonim za anonimnost. Koristi se za zaobilaženje cenzure i zaštitu identiteta u najekstremnijim uslovima. Iako je sporiji zbog slojevitog slanja podataka, nudi nivo sigurnosti koji nijedan drugi pretraživač ne može da dostigne.

5. Mullvad Browser: "Tor bez Tor mreže"

Nastao u saradnji sa Tor projektom, Mullvad fokus stavlja na borbu protiv "fingerprinting-a". On čini da vaš pretraživač izgleda identično kao i kod hiljada drugih korisnika, onemogućavajući sajtovima da vas identifikuju na osnovu rezolucije ekrana ili instaliranih fontova.

6. Floorp: Šampion prilagođavanja

Ako volite pretraživač Vivaldi, ali želite Firefox tehnologiju, Floorp je pravi izbor. Nudi nevjerovatan nivo kastomizacije – od pomjeranja traka sa alatkama do ugrađenih bilježnica i gestova mišem za brže upravljanje.

7. Pale Moon: Za nostalgičare i stariji hardver

Pale Moon zadržava izgled klasičnog Firefoxa prije velikih promjena interfejsa. Podržava stare dodatke koji su odavno ugašeni na modernim verzijama i troši minimalno resursa, što ga čini odličnim za starije računare.

