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Popularni dodaci za blokiranje reklama više neće raditi isto: Google gasi stari sistem u Chrome-u

Popularni dodaci za blokiranje reklama više neće raditi isto: Google gasi stari sistem u Chrome-u

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
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Nove Chrome verzije ukinuće podršku za stari sistem ekstenzija, što će najviše pogoditi korisnike alata za blokiranje reklama.

Google gasi stari sistem u Chrome-u Izvor: YouTube / Google Chrome

Ako koristite ad blocker u Google Chrome-u, naredno veliko ažuriranje pregledača moglo bi da vas sačeka nespremne. Razlog je završna faza prelaska na Manifest V3, novi standard za Chrome ekstenzije, zbog kojeg bi pojedini popularni dodaci mogli da izgube dio funkcionalnosti.

Google još od 2019. godine radi na prelasku sa Manifest V2 na Manifest V3 standard. Sada se taj proces približava kraju, a očekuje se da bi potpuno ukidanje podrške za stari sistem moglo da stigne već sa Chrome 150 i 151 verzijama, koje se očekuju u narednim nedjeljama.

Najveće posljedice osjetiće korisnici ekstenzija za blokiranje reklama. Mnogi popularni alati zasnivaju se upravo na Manifest V2 standardu, zbog čega više neće moći da funkcionišu na isti način kao do sada.

Među najpoznatijim primjerima nalazi se i uBlock Origin, jedan od najpopularnijih ad blocker-a na svijetu. Pošto se oslanja na stari sistem, njegova puna funkcionalnost mogla bi da bude ograničena u budućim verzijama Chrome-a.

To ipak ne znači da Chrome potpuno odustaje od blokiranja reklama. Google mijenja način na koji ekstenzije funkcionišu i pristupaju podacima, ali ne uklanja samu mogućnost blokiranja oglasa.

Dobra vijest za korisnike je da su developeri već pripremili alternative zasnovane na Manifest V3 standardu. Nove verzije ekstenzija već su dostupne kroz Chrome Web Store i omogućavaju blokiranje reklama, ali uz određena ograničenja u odnosu na rješenja koja koriste Manifest V2.

Prelazak na Manifest V3 predstavlja jednu od najvećih promjena u Chrome ekosistemu posljednjih godina. Osim što utiče na rad ekstenzija, mijenja i način na koji pregledač upravlja bezbjednošću, privatnošću i pristupom podacima korisnika.

(Telegraf/Smartlife)

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