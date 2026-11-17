Sajber kriminalci sve češće koriste autonomne AI agente koji mogu da otkrivaju i iskorišćavaju bezbjednosne propuste bez stalnog nadzora čovjeka. Google upozorava da bi takvi napadi uskoro mogli postati znatno brži i teži za zaustavljanje.

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Sajber kriminalci sve više koriste vještačku inteligenciju za automatizaciju hakerskih napada, a novi AI sistemi omogućavaju im da pronalaze i iskorišćavaju bezbjednosne propuste uz minimalno učešće čovjeka, upozorila je Googleova grupa za obavještavanje o prijetnjama (Google Threat Intelligence Group – GTIG).

Prema najnovijem izvještaju ove grupe, hakeri više ne koriste vještačku inteligenciju samo za izvršavanje pojedinačnih komandi, već prelaze na autonomne sisteme sa više AI agenata koji mogu samostalno da obavljaju različite faze sajber napada, prenosi B92.net.

Takav pristup omogućava napadačima da znatno ubrzaju otkrivanje ranjivosti i pokušaje njihovog iskorišćavanja, što predstavlja sve veći izazov za kompanije i organizacije koje nastoje da zaštite svoje informacione sisteme.

AI agenti uskoro bi mogli da izvode napade gotovo bez čovjeka

Istraživači GTIG-a procjenjuju da bi u naredna tri mjeseca hakeri mogli da pokreću jednostavne napade koji zahtijevaju „malo ili nimalo ljudske interakcije“, oslanjajući se prvenstveno na AI agente.

U izvještaju se navodi da su tokom prethodnog kvartala prvi put identifikovani napadači koji koriste sisteme zasnovane na velikim jezičkim modelima (LLM) za potpuno automatizovano otkrivanje i iskorišćavanje ranjivosti.

„U proteklom kvartalu GTIG je prvi put identifikovao aktere prijetnji koji koriste LLM okvire za potpunu automatizaciju otkrivanja i iskorišćavanja ranjivosti bez prisustva čovjeka u procesu“, navela je Googleova istraživačka grupa.

Sajber kriminalci pritom zloupotrebljavaju i legitimne alate otvorenog koda, prvobitno razvijene za testiranje bezbjednosti informacionih sistema.

Među takvim alatima navode se CyberStrikeAI, PentAGI i CAIRN, koji omogućavaju automatizaciju različitih aktivnosti povezanih sa pronalaženjem bezbjednosnih slabosti.

Prošle sedmice i američki Federalni istražni biro (FBI) upozorio je da napadači koriste platformu ARTEX, zasnovanu na vještačkoj inteligenciji, za automatizovanje napada na organizacije širom svijeta.

Hakeri koristili sistem „exploit_agent“ za napade na francuske sajtove

Jedan od primjera koje su istraživači izdvojili odnosi se na korišćenje sistema sa više AI agenata pod nazivom „exploit_agent“.

Prema navodima Googlea, hakeri su ovaj sistem koristili za pronalaženje i iskorišćavanje softverskih propusta na francuskim internet stranicama iz oblasti medija, zabave i obrazovanja.

Sistem funkcioniše tako što analizira softverska ažuriranja popularnih veb-aplikacija, traži moguće bezbjednosne ranjivosti i zatim automatski pokušava da ih iskoristi.

Glavni problem je brzina kojom ovakvi sistemi mogu da djeluju. Vrijeme koje stručnjaci za sajber bezbjednost imaju na raspolaganju da otklone propuste postaje znatno kraće.

Istraživači ipak napominju da automatizovani sistemi povremeno mogu da proizvedu i lažne tragove, odnosno netačne rezultate prilikom otkrivanja ranjivosti.

Napadi se odvijaju brzinom mašine

Google upozorava da širenje ovakvih alata predstavlja značajnu promjenu u načinu izvođenja sajber napada.

Umjesto da svaki korak zahtijeva pojedinačnu odluku napadača, AI sistemi mogu automatski da povezuju više faza napada i tako povećavaju brzinu i obim svojih aktivnosti.

„Usvajanje ovih okvira od strane aktera prijetnji predstavlja promjenu paradigme ka upadima koji se dešavaju brzinom mašine, pri čemu automatsko povezivanje složenih putanja napada značajno povećava obim operacija“, navodi GTIG.

Istraživači ističu da osnovne metode napada ostaju poznate. Hakeri i dalje koriste kompromitovane pristupne podatke i ciljaju sisteme na kojima nisu instalirana bezbjednosna ažuriranja.

Međutim, vještačka inteligencija omogućava im da iste slabosti iskorišćavaju mnogo brže i u znatno većem obimu, što otežava pravovremenu odbranu.

Google upozorava kompanije: Ažuriranje sistema postaje još važnije

U izvještaju se posebno naglašava značaj brzog instaliranja bezbjednosnih zakrpa na sistemima koji su dostupni putem interneta.

Google smatra da napadači sada mogu imati veću korist od iskorišćavanja već poznatih ranjivosti nego od pronalaženja potpuno novih softverskih propusta.

Zbog toga kompanije mogu značajno da unaprijede zaštitu tako što će redovno ažurirati softver i smanjiti vrijeme između objavljivanja bezbjednosne zakrpe i njene primjene.

Posebno su ugroženi sistemi koji ostaju nezaštićeni i nakon što proizvođači softvera objave odgovarajuća ažuriranja, piše b92.

Vještačka inteligencija postaje i sredstvo odbrane

Google ističe da se vještačka inteligencija ne koristi samo za izvođenje napada, već može imati važnu ulogu i u njihovom sprečavanju.

Među alatima za odbranu navodi se Big Sleep, AI agent koji aktivno traži ranije poznate softverske ranjivosti.

Kompanija ukazuje i na svoju arhitekturu Google AI Threat Defense, koja kombinuje AI modele, određivanje prioriteta bezbjednosnih rizika i automatizovano otklanjanje problema.

Cilj ovakvog pristupa jeste brže praćenje prijetnji, prepoznavanje potencijalnih napada i pravovremeno reagovanje.

Upozorenje Googleovih istraživača pokazuje da se sajber bezbjednost suočava sa novim izazovom: dok napadači koriste AI za ubrzavanje svojih operacija, organizacije moraju da unaprijede odbranu kako bi mogle da odgovore na prijetnje koje se razvijaju sve većom brzinom.

(Mondo)