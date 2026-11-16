Tehnološke kompanije Google i Samsung pripremaju lansiranje nove generacije pametnih naočara s ugrađenom vještačkom inteligencijom.

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Naočare će se na tržištu pojaviti u decembru, u saradnji s proizvođačima Warby Parker i Gentle Monster, a u ponudi će biti ukupno devet modela.

Šest modela brenda Gentle Monster prodavaće se po cijeni od 449 dolara, dok će tri modela kompanije Warby Parker koštati 395 dolara.

Naočare će biti dostupne u različitim bojama, s prozirnim ili zatamnjenim staklima, a isporuka kupcima počinje 10. decembra, prenosi Blumberg.

Naručivanje će biti moguće putem internet prodavnica i maloprodajnih objekata ova dva brenda, dok će demonstracije biti organizovane i u odabranim Google prodavnicama.

Naočare će imati ugrađenu kameru od 12 megapiksela, mikrofone i zvučnike, a korisnicima će omogućiti fotografisanje i snimanje video-zapisa, telefoniranje, slušanje muzike i odgovaranje na poruke bez korišćenja ruku.

Jedna od glavnih funkcija biće integracija Googleovog AI asistenta Gemini, koji će moći analizirati ono što korisnik vidi i odgovarati na pitanja o predmetima i okruženju.

Tako će, na primjer, korisnik moći zatražiti prijedloge za obrok na osnovu namirnica koje se nalaze ispred njega ili unijeti događaj u kalendar jednostavnim posmatranjem pozivnice.

Uređaji će raditi na operativnom sistemu Android XR, namijenjenom nosivim uređajima, a nudiće i navigaciju korak po korak, prevođenje u realnom vremenu te mogućnost odgovaranja na telefonske pozive.

Biće kompatibilni s iPhone uređajima, kao i odabranim telefonima s operativnim sistemom Android. Iz Googlea navode da su nastojali osigurati isti skup funkcija na obje platforme.

Posebna pažnja posvećena je zaštiti privatnosti, budući da su pametne naočare s kamerama izazvale zabrinutost zbog mogućnosti snimanja ljudi bez njihovog znanja.

Kao i kod Metinih uređaja, na vanjskoj strani Googleovih naočara nalaziće se svjetlosni indikator koji signalizira da je snimanje u toku.

Kamera neće moći fotografisati niti snimati video ako je indikator prekriven, isključen ili na drugi način onesposobljen.

Korisnici će morati prihvatiti pravila koja zabranjuju snimanje drugih osoba bez njihove dozvole, kao i snimanje na mjestima na kojima se očekuje privatnost.

Google najavljuje i dodatne mjere za sprečavanje zloupotrebe uređaja putem svojih prodavnica aplikacija, oglašivačkih platformi i pravila za objavljivanje sadržaja na YouTubeu.

(Mondo)