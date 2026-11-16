Nikada ne punite laptop na ovih 5 mjesta: Jedno je posebno popularno

Zadržavanje toplote može da ošteti bateriju i poveća rizik od požara.

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Punjenje laptopa djeluje kao sasvim bezazlena svakodnevna navika, ali mjesto na kojem ostavljate uređaj dok je priključen na struju može da utiče i na trajanje baterije i na vašu bezbjednost.

Mnogi laptop pune tamo gdje im je najzgodnije, na krevetu, kauču ili kuhinjskom pultu. Međutim, laptopovi i njihovi adapteri tokom rada i punjenja proizvode toplotu, a ukoliko ona ne može pravilno da se odvodi, dolazi do pregrijavanja uređaja.

Portal Good Housekeeping izdvojio je pet mjesta na kojima ne bi trebalo puniti laptop, pozivajući se na bezbjednosne preporuke kompanije Apple i savjete stručnjaka Dena Diklerika, direktora laboratorije za uređenje i unapređenje doma pri institutu Good Housekeeping.

1. Na krevetu ili kauču

Rad iz kreveta mnogima predstavlja jedan od omiljenih načina da obave posao, ali meke površine nisu dobro mjesto za punjenje laptopa.

Kompanija Apple upozorava da MacBook ne treba koristiti na krevetu, jastuku ili ispod posteljine, već na stabilnoj površini koja omogućava odgovarajuću ventilaciju.

Ćebad, jastuci i prekrivači mogu da blokiraju ventilacione otvore laptopa, zbog čega toplota koja nastaje tokom punjenja ne može pravilno da se oslobađa. Isto važi i za situacije kada laptop ostavite u torbi ili zaštitnoj futroli dok je još priključen na punjač.

Šta uraditi umjesto toga? Laptop punite na radnom stolu ili drugoj čvrstoj i ravnoj površini. Ako ipak volite da radite iz kreveta, možete koristiti posebno postolje za laptop koje obezbjeđuje stabilnu podlogu i bolju cirkulaciju vazduha.

2. Pored kuhinskog sudopera

Voda i električna energija nisu dobra kombinacija, pa punjenje laptopa u blizini sudopere, kade ili tuš-kabine može predstavljati ozbiljan bezbjednosni rizik.

Adapter za napajanje ne treba koristiti na vlažnim mjestima, kao ni priključivati ili isključivati mokrim rukama. Dodatni problem predstavlja para, koja povećava vlažnost i može negativno da utiče na elektronske komponente uređaja.

Šta uraditi umjesto toga? Odaberite mjesto za punjenje koje je dovoljno udaljeno od izvora vode i prije priključivanja punjača obavezno osušite ruke.

3. Pored radijatora, grijalice ili kamina

Tokom hladnih dana mnogi vole da rade u blizini izvora toplote, ali laptop ne bi trebalo ostavljati pored radijatora, grijalice ili kamina.

Izlaganje laptopova ekstremno visokim temperaturama, kakve se mogu javiti u blizini radijatora i kamina može biti opasno. Isto upozorenje odnosi se i na električne grijalice.

Šta uraditi umjesto toga? Stručnjak Den Diklerik preporučuje da se laptop tokom punjenja drži najmanje metar udaljen od grijnih tijela. Najbolje je da uređaj punite na drugoj strani prostorije, daleko od direktnog izvora toplote.

4. U parkiranom automobilu

Punjenje laptopa u automobilu može djelovati praktično, naročito ako koristite prenosivu bateriju ili drugi izvor napajanja. Ipak, parkirani automobili tokom ljeta mogu da se zagriju do veoma visokih temperatura, dok zimi mogu postati izrazito hladni.

Prema preporukama kompanije Apple, trebalo bi koristiti u okruženju u kojem je temperatura između 10 i 35 stepeni Celzijusa. Zbog toga nije preporučljivo ostavljati uređaj u parkiranom automobilu, posebno tokom toplih dana, kada temperatura u kabini može znatno da poraste.

Šta uraditi umjesto toga? Iznesite laptop i prenosivu bateriju iz automobila. Ukoliko je uređaj bio izložen velikoj hladnoći ili toploti, sačekajte da dostigne sobnu temperaturu prije nego što ga uključite.

5. Na mjestima gdje kabl može da zapne

Ovaj problem nema toliko veze sa pregrijavanjem koliko sa fizičkom bezbjednošću. Kabl koji se proteže preko prolaza ili visi sa ivice stola može lako da zapne za nogu, kućnog ljubimca ili dijete.

U takvoj situaciji dovoljno je jedno povlačenje da laptop padne na pod, što može da dovede do oštećenja uređaja, kabla ili priključka za punjenje.

Šta uraditi umjesto toga?

Koristite utičnicu koja se nalazi najbliže mjestu na kojem radite. Kabl postavite uz zid ili iza namještaja, a laptop držite dovoljno udaljen od ivice stola kako biste spriječili njegovo slučajno obaranje.

Gdje je onda najbezbjednije puniti laptop?

Najbezbjednije mjesto za punjenje laptopa jeste čvrsta, ravna i suva površina, na kojoj uređaj ima dovoljno prostora za ventilaciju i koja se nalazi u blizini utičnice.

Na taj način ne samo da smanjujete rizik od pregrijavanja i nezgoda, već možete doprinijeti i dužem trajanju baterije.

Izvor: Danas