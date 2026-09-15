logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Opasan znak na laptopu: Odmah ga ugasite i odnesite na servis ako primijetite da se tačped deformiše

Opasan znak na laptopu: Odmah ga ugasite i odnesite na servis ako primijetite da se tačped deformiše

Izvor Smartlife
0

U većini slučajeva iza ove pojave krije se naduvana litijum-jonska baterija koja pod pritiskom gasova širi kućište i gura komponente, što stvara ozbiljan rizik od eksplozije i požara.

Zašto je opasno ako se tačped na laptopu odljepljuje Izvor: AI ilustracija / SmartLife

Ako ste primijetili da se tačped na vašem laptopu odlepljuje, ispada iz ležišta ili da je staklo na njemu puklo, odmah prestanite da koristite uređaj.

Iza ove pojave najčešće se krije naduvana litijum-jonska baterija koja može iznenada da eksplodira ili izazove požar.

Moderni laptopovi, uključujući MacBook i Surface modele, imaju bateriju smještenu direktno ispod tačpeda. Kada usljed oštećenja, pregrijavanja ili prekomjernog punjenja dođe do hemijske reakcije, u bateriji se stvaraju opasni gasovi.

Baterija tada počinje naglo da se širi i bukvalno gura sve komponente oko sebe.

Iako ispadanje tačpeda može nastati i zbog ispalog šrafa ili udarca, uvijek treba pretpostaviti da je u pitanju baterija dok se ne dokaže suprotno.

Stručnjaci savjetuju da u ovakvim situacijama reagujete odmah:

  • Ugasite laptop i iščupajte punjač iz struje
  • Nipošto ga ne pritiskajte nazad na silu
  • Odnesite uređaj u ovlašćeni servis i prepustite zamjenu profesionalcima

Pozitivna stvar u cijeloj priči jeste da se laptop u većini slučajeva lako popravlja. Kada se naduvana baterija bezbjedno izvadi i zamijeni novom, tačped se sam vraća na svoje mjesto.

Zamjena baterije za MacBook modele u servisu obično košta između 149 i 249 dolara, dok većina proizvođača ovaj kvar otklanja besplatno ukoliko je uređaj i dalje pod garancijom.

Da biste spriječili da do ovoga uopšte dođe, izbjegavajte ostavljanje laptopa na direktnom suncu ili u vrućem automobilu. Koristite isključivo originalne punjače, a ako planirate da odložite računar na duže vrijeme, ostavite ga na oko 50 odsto napunjenosti i provjeravajte ga na svakih nekoliko mjeseci.

Možda će vas zanimati

Tagovi

baterija laptop savjeti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS