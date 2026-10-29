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Apple konačno popustio: Novi MacBook Pro ima OLED ekran, touchscreen i legendarnu svjetleću jabuku

Apple konačno popustio: Novi MacBook Pro ima OLED ekran, touchscreen i legendarnu svjetleću jabuku

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Novi MacBook Pro donosi ekran na dodir, Tandem OLED tehnologiju i vraća svjetleću jabuku, uz početnu cenu od 2.899 dolara.

Novi MacBook Pro ima OLED ekran, touchscreen i legendarnu svjetleću jabuku Izvor: YouTube / Apple

Apple je zvanično predstavio potpuno novu seriju MacBook Pro laptopova koja po prvi put u istoriji Mac računara donosi podršku za touchscreen ekran, uz dugo iščekivane OLED panele i povratak kultne svjetleće jabuke na poklopcu.

Glavni adut ovih modela je inovativni PROLED XDR ekran. Reč je o Tandem OLED tehnologiji, već viđenoj na novijim iPad Pro uređajima, gdje su dva OLED panela postavljena jedan preko drugog kako bi se postiglo maksimalno osvjetljenje do impresivnih 2.000 nita, uz adaptivnu brzinu osvježavanja od 10 do 120 Hz.

Iako ekran sada reaguje na dodir prsta, Apple ga predstavlja kao dodatni način interakcije unutar aplikacija, pošto sam macOS i dalje nije drastično prilagođen kontroli dodirom. Mnoge će razočarati i podatak da je podrška za Apple Pencil olovku izostala.

Poznati notch na vrhu ekrana zamijenjen je Dynamic Island izrezom, ali laptop i dalje nema Face ID, već se oslanja isključivo na Touch ID senzor otiska prsta.

Izvor: Apple

Pored ekrana, ljubitelje starijih generacija oduševiće povratak svjetleće jabuke na poklopcu.

Sami laptopovi su par milimetara manji, primjetno lakši za 200 do 300 grama, i dolaze sa prerađenim sistemom hlađenja koji topao vazduh odvodi dalje od osetljivog OLED panela, kao i novim bas zvučnicima koji daju 50% dublji zvuk.

Ispod haube se nalaze moćni M5 Pro i M5 Max čipovi sa identičnim opcijama memorije i autonomijom kao kod standardnih verzija, pa se suštinski izbor svodi na to da li želite klasičan LCD ili napredni OLED ekran na dodir.

Cijene ove premijum serije počinju od 2.899 dolara za 14-inčni model, dok verzije sa M5 Max procesorom dostižu i 4.799 dolara. Prednarudžbine su već otvorene, a zvanična prodaja startuje 6. novembra.

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Tagovi

macbook Apple laptop

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