Otkrivena slaba tačka iPhone Duo telefona: Jedan dio može da mu ošteti ekran

Apple je osmislio složen mehanizam kako bi smanjio vidljivost ugiba na ekranu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi upravo on mogao da izazove oštećenja.

Izvor: YouTube / iFixit

iPhone Duo, prvi Apple-ov preklopni telefon, našao se pod lupom stručnjaka iz iFixit-a, koji su tokom rasklapanja otkrili potencijalni uzrok pucanja njegovog unutrašnjeg ekrana. Problem bi mogao da bude u samom mehanizmu šarke, čiji pojedini dijelovi stvaraju pritisak na osjetljivi ekran.

Kako bi ugib na ekranu bio što manje vidljiv, Apple je razvio složen sistem zakrivljenih vođica i centralne potporne šipke. Vođice se pomjeraju prilikom otvaranja i zatvaranja telefona, dok se šipka spušta kako bi napravila prostor za savijanje ekrana.

Međutim, iFixit je pomoću 3D modela, zasnovanog na CT snimcima, patentima i rasklapanju uređaja, otkrio moguću slabost ovog rješenja. Simulacija je pokazala da centralna šipka, ukoliko se ne spusti dovoljno, može da stvori veliki pritisak na mjestu savijanja i izazove pucanje ekrana.

Još jedan potencijalni problem predstavlja prašina. Iako iPhone Duo ima IP68 sertifikat, sitne čestice ipak mogu da prodru u mehanizam šarke. Prema iFixit-u, to može da izazove krckanje prilikom preklapanja, ali i oštećenja koja se manifestuju pojavom zelene linije na ekranu.

Zanimljivo je i kako Apple pokušava da sakrije sam prevoj. Koristi posebno raspoređene ovalne piksele i nanoteksturirani premaz, čiji je efekat iFixit prikazao pod mikroskopom.

Uprkos ovim problemima, stručnjaci su ocijenili da je iPhone Duo najlakše popravljiv preklopni telefon koji su do sada rasklopili. Spoljni ekran, baterije i manje komponente relativno su pristupačni, ali unutrašnji ekran i šarka znatno otežavaju popravku.

Zbog toga je iPhone Duo dobio privremenu ocjenu popravljivosti 5 od 10, koja bi mogla da se promijeni kada rezervni dijelovi postanu dostupni. iFixit pritom upozorava da bi zamjena unutrašnjeg ekrana mogla da bude realna potreba za dio vlasnika ovog telefona.

(Mondo)