Istraživanje RAK-a: Čak 80 odsto građana BiH koristi vještačku inteligenciju

Vještačku inteligenciju koristi 80 odsto građana BiH, a 16 odsto svakodnevno, pokazalo je istraživanje RAK-a i Savjeta Evrope predstavljeno u Sarajevu.

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Vještačku inteligenciju povremeno ili redovno koristi 80 odsto građana BiH, dok je 16 odsto koristi svakodnevno, pokazalo je istraživanje Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH i Savjeta Evrope o pismenosti o vještačkoj inteligenciji i integritetu informacija.

Šef Odsjeka za sadržaj i medijsku pismenost Regulatorne agencije za komunikacije Lea Čengić rekla je novinarima danas u Sarajevu da rezultati istraživanja, zasnovanog na anketiranju 1.000 građana BiH starosti od 16 do 70 godina, pokazuju značajne razlike među generacijama u poznavanju i korištenju alata vještačke inteligencije.

Ona je navela da 87 odsto mlađih ispitanika smatra da vješto koristi ove alate, dok je kod građana starosti od 56 do 70 godina taj udio svega oko 20 odsto.

"Kada smo ispitanicima ponudili sadržaje kreirane pomoću vještačke inteligencije da prepoznaju o čemu je riječ, vidjeli smo da njihova samoprocjena ne odgovara stvarnom stanju", rekla je Čengićeva.

Ona je istakla da je samo polovina ispitanika uspjela da prepozna video-dnevnik koji je vodila voditeljka generisana vještačkom inteligencijom, dok je među građanima starosti od 56 do 70 godina to uspjela tek trećina.

Prema njenim riječima, 74 odsto građana smatra da sadržaji kreirani pomoću vještačke inteligencije treba da budu jasno označeni, dok 54 odsto smatra da formalno obrazovanje ne pruža dovoljno mogućnosti za sticanje znanja o ovim alatima.

Čengićeva je ukazala i na to da više od polovine ispitanika koristi vještačku inteligenciju za traženje zdravstvenih savjeta, što dodatno ukazuje na potrebu za razvojem digitalnih vještina i kritičkim pristupom informacijama.

Ona je naglasila da je u unapređenje digitalnih vještina građana potrebno sistemski ulagati, posebno imajući u vidu da su stariji građani u značajnoj mjeri izostavljeni iz mogućnosti edukacije o korištenju ovih alata.

Predstavnica Fondacije "Medijacentar" Sarajevo Lamija Kovačević rekla je da je istraživanje o uticaju medijskih sadržaja kreiranih uz pomoć vještačke inteligencije na povjerenje publike sprovedeno u julu na uzorku od 810 građana i da je pokazalo da ispitanici uglavnom nisu sigurni da li mogu pouzdano da prepoznaju sadržaje nastale upotrebom ove tehnologije.

Ona je istakla da je građanima veoma važna transparentnost izvora, ali da praksa jasnog označavanja upotrebe vještačke inteligencije u medijskim sadržajima uglavnom nije zastupljena u medijskom sektoru.

"Više od polovine građana zabrinuto je zbog uticaja vještačke inteligencije na kvalitet informacija, ali i zbog širenja netačnih informacija i sposobnosti publike da prepozna takve sadržaje", navela je Kovačevićeva.

Ona je rekla da građani uglavnom prihvataju upotrebu vještačke inteligencije kao pomoćnog alata, na primjer za uređivanje teksta i određene istraživačke zadatke, ali imaju negativnije stavove prema njenom korištenju za potpuno kreiranje medijskih sadržaja, poput televizijskih voditelja generisanih ovom tehnologijom.

Kovačevićeva je naglasila da je važno da mediji jasno navedu na koji način je vještačka inteligencija korištena u pripremi sadržaja, kao i da li je sadržaj provjeren i ko za njega snosi odgovornost.

"Građanima je važno naglasiti proces u kojem je vještačka inteligencija upotrijebljena, ali i da je sadržaj prošao provjeru te da odgovornost za njega imaju novinari i urednici koji su ga pregledali", rekla je Kovačevićeva.

Predstavnik Sektora za odnose s javnošću RAK-a Boris Kujundžić rekao je da su u okviru kampanje "Dani medijske i informacijske pismenosti" predstavljena dva značajna istraživanja koja se bave odnosom građana BiH prema vještačkoj inteligenciji, njenom upotrebom i uticajem na medije i informisanje.

On je naveo da je u okviru događaja organizovana i posebna sesija tokom koje su članice Mreže za medijsku i informacijsku pismenost predstavile svoje aktivnosti i projekte u oblasti pismenosti o vještačkoj inteligenciji.

Rezultati istraživanja predstavljeni su danas u "Evropskoj kući" u Sarajevu, u okviru šeste kampanje "Dani medijske i informacijske pismenosti", koju organizuje Regulatorna agencija za komunikacije u saradnji sa članicama Mreže za medijsku i informacijsku pismenost.

Kampanja traje od 24. do 31. oktobra pod motom "Digitalno snažni".