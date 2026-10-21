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AI počeo da prevodi tajne signale biljaka: Već razumije 125 vrsta, mogao bi da promijeni poljoprivredu

AI počeo da prevodi tajne signale biljaka: Već razumije 125 vrsta, mogao bi da promijeni poljoprivredu

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Osluškivanjem električnih signala biljaka, Bombadil bi poljoprivrednicima mogao da pomogne da na vrijeme prepoznaju probleme i prilagode njegu.

AI počeo da prevodi tajne signale biljaka: Izvor: Electric Plant

Biljke ne mogu da govore, ali pomoću električnih signala mogu da otkriju šta im je potrebno. Američki startap Electric Plant razvio je AI model Bombadil, koji analizira te signale i pomaže uzgajivačima da prepoznaju kada biljkama nedostaju voda, hranljive materije ili odgovarajući uslovi za rast.

Sistem trenutno može da tumači signale oko 125 biljnih vrsta, među kojima su paradajz, paprat, dalije i sekvoje. Cilj je da poljoprivrednici dobiju informacije o stanju biljaka pre nego što se problemi ispolje kroz vidljive promjene.

Tehnologija koristi male senzore koji se pričvršćuju za biljku pomoću čeličnih šrafova. Oni dopiru do živog tkiva ispod kore i bilježe sitne promijene električnog napona. Prikupljeni podaci bežično se šalju AI modelu, koji ih analizira i daje preporuke za zalivanje i đubrenje.

Izvor: Electric Plant

Prema tvrdnjama osnivača kompanije Džastina Masta, dovoljno je svega nekoliko senzora po jutru zemljišta, dok bi njihova primjena mogla da smanji potrošnju vode za najmanje 20 odsto, uz povećanje prinosa.

Electric Plant tvrdi i da su njegovi senzori značajno jeftiniji od postojeće opreme. Dok pojedini poljoprivredni instrumenti koštaju hiljade dolara, cijena njihovih senzora trebalo bi da bude svega nekoliko desetina dolara.

Startap je tokom prethodne tri godine prikupljao podatke za obuku modela, a nedavno je obezbijedio 11,2 miliona dolara početne investicije za dalji razvoj i izlazak na tržište.

Iako osnivači vjeruju da bi jednog dana mogli da razviju sistem za svojevrsnu komunikaciju sa biljkama, trenutna tehnologija prvenstveno služi za praćenje njihovog stanja.

"Za sada više slušamo nego što govorimo, ali slušanje je prvi korak", rekao je Mast za TechCrunch.

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Tagovi

biljke AI vještačka inteligencija

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