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"Spotifaj" u borbi protiv spama: Uklonjeno 50 miliona AI pjesama iz sistema preporuka

"Spotifaj" u borbi protiv spama: Uklonjeno 50 miliona AI pjesama iz sistema preporuka

Autor Dušan Volaš Izvor MONDO/Srna
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Švedska muzička striming platforma "Spotifaj" uklonila je ove godine 50 miliona numera generisanih vještačkom inteligencijom iz svog sistema preporuka.

"Spotifaj" obrisao desetine miliona AI numera Izvor: Smart Life/ Pexels/ cottonbro

Iz kompanije su naveli da je cilj da suzbiju neželjeni sadržaj i zloupotrebe u vezi sa naglim razvojem tehnologije vještačke inteligencije.

Kompanija je na svom blogu "For d rekord" navela da je, osim toga, uklonila više od 75 miliona numera sa platforme zbog ozbiljnih ili ponovljenih kršenja pravila.

Stručnjaci su analizirali numere koje su slušaoci najčešće preskakali, ignorisali ili nisu željeli da čuju, a analiza je pokazala da su te kompozicije često prepoznavane kao nepotreban sadržaj ili spam.

Istakli su da platforma kombinuje više pokazatelja za otkrivanje neželjenog sadržaja, uključujući angažovanje slušalaca, obrasce postavljanja numera, metapodatke i alate drugih kompanija za prepoznavanje sadržaja generisanog vještačkom inteligencijom.

Platforma je verifikovala više od 300.000 izvođača, koji obuhvataju više od 99 odsto korisničkih pretraga, a više od 70 odsto njih čine nezavisni muzičari.

Uvedena je i oznaka "AI Persona" za hiljade virtuelnih izvođača, a njihovi profili isključeni su iz algoritamskih preporuka, osim ako se korisnici namjenski ne pretplate na njih.

"Spotifaj" je naveo da je jedina među velikim striming platformama koja označava izvođače generisane vještačkom inteligencijom, a lani je za samo 12 mjeseci uklonila više od 75 miliona numera.

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Tagovi

spotify muzika AI vještačka inteligencija

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