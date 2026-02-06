logo
Volite da čitate ili slušate knjige? Spotify je upravo predstavio funkciju koju ćete obožavati

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nova Spotify funkcija Page Match omogućava da bez razmišljanja nastavite - bilo da čitate ili slušate knjigu.

Nova Spotify funkcija Page Match Izvor: Spotify

Spotify je zvanično predstavio novu funkciju pod nazivom Page Match, koja će uskoro biti dostupna svima. U pitanju je opcija koja rješava čest problem ljubitelja knjiga - kako da bez razmišljanja nastave tamo gdje su stali, bez obzira na format.

Page Match omogućava sinhronizaciju napretka između audio knjiga, e-knjiga i fizičkih primjeraka. Drugim riječima, više nije važno da li ste posljednji put čitali ili slušali - Spotify pamti sve umjesto vas.

Ako želite da pređete sa čitanja na slušanje, potrebno je da otvorite audio-knjigu u Spotify-u i dodirnete dugme Page Match. Zatim birate opciju "Scan to listen" i dozvoljavate aplikaciji pristup kameri. Nakon toga fotografišete stranicu na kojoj ste trenutno stali u fizičkom ili elektronskom formatu.

Izvor: Spotify

Spotify potom povezuje tu stranicu sa tačnim trenutkom u audio knjizi. Na ekranu vam se nude dvije opcije - "Play from here", ako želite odmah da nastavite slušanje, ili "Save for later", ukoliko želite da sačuvate poziciju za kasnije.

Proces funkcioniše i u obrnutom smjeru. Ukoliko slušate audio knjigu i želite da nastavite sa čitanjem, otvorite Page Match i izaberite "Scan to read". Nakon što skenirate bilo koju stranicu iz knjige ili e-knjige, Spotify će se orijentisati i voditi vas do tačnog pasusa.

Aplikacija vam pritom jasno govori da li treba da listate unapred ili unazad kako biste pronašli mjesto na kojem ste prekinuli slušanje. Ideja je da prelazak između formata bude što brži i prirodniji.

Spotify navodi da će Page Match do kraja mjeseca biti dostupan svim slušaocima audio-knjiga na iOS i Android platformama. U startu, funkcija će raditi "za većinu naslova na engleskom jeziku“.

