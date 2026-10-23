Naučnici uspjeli da pošalju miris preko interneta: Miris kafe stiže sa drugog kraja svijeta

Scentronic koristi vještačku inteligenciju da prepozna miris, a zatim ga putem interneta šalje drugom uređaju, koji ga reprodukuje pomoću posebnih tečnosti.

Izvor: Huawei

Naučnici su razvili uređaj koji omogućava da osjetite miris kafe, čak i kada se ona nalazi hiljadama kilometara daleko. Tehnologija koristi vještačku inteligenciju za prepoznavanje mirisa, a zatim preko interneta šalje podatke drugom uređaju koji taj miris reprodukuje.

Sistem nazvan Scentronic za sada može da reprodukuje pet mirisa - kafu, pivo, crveno vino, kolač i pomorandžu - a tokom testiranja, učesnici su tačno prepoznali oko 73 odsto mirisa.

Iza tehnologije stoje istraživači sa Univerziteta Ohajo i kineske laboratorije Zhejiang. Njihov cilj je da jednog dana omogućе ljudima da osjete miris parfema pre kupovine preko interneta ili da tokom video poziva osjete mirise iz okruženja sagovornika.

Izvor: Scentronic / Science Advances

Kako sve funkcioniše? Uređaj pomoću šest senzora prepoznaje hemijska jedinjenja u vazduhu, a vještačka inteligencija utvrđuje o kom mirisu je riječ. Zatim se podaci šalju preko interneta, dok drugi uređaj raspršuje odgovarajuće mirisne tečnosti u vazduh.

To znači da se miris zapravo ne prenosi sa jednog mjesta na drugo, već prijemni uređaj mora unaprijed da ima odgovarajuće tečnosti kako bi mogao da ga reprodukuje.

Istraživači su napravili i eksperimentalnu čašu koja kombinuje mirise sa tečnostima različitih ukusa. Korisnik može da izabere virtuelno piće i zatim osjeti njegov ukus i aromu.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Science Advances, ali je tehnologija još u ranoj fazi razvoja, a broj mirisa značajno ograničen.