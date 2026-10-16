Koliko zarađuju zaposleni u kompanijama za razvoj vještačke inteligencije? Cifre su sumanute

Zaposleni u OpenAI London zarađuju u prosjeku 2.318.181 funtu godišnje, što ih čini jednim od najbolje plaćenih radnika u industriji vještačke inteligencije.

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Zaposleni u londonskom ogranku kompanije OpenAI tokom protekle godine u prosjeku su primili čak 2.318.181 funtu po osobi, pokazuju najnoviji zvanični finansijski izvještaji kompanije OpenAI UK Ltd. Tvorac sistema ChatGPT ulaže ogromna sredstva u kompenzacione pakete koji pariraju platama vrhunskih fudbalera u želji da obezbijedi vodeću poziciju u globalnoj trci za razvoj vještačke inteligencije.

Finansijski izvještaj pokazuje da je 110 zaposlenih u britanskoj prijestonici podijelilo ukupno 87 miliona funti kroz osnovne plate i još 168 miliona funti kroz udjele u akcijama kompanije, koja se priprema za izlazak na berzu sa ciljanom procjenom vrijednosti od oko jednog biliona dolara.

Prema podacima britanskog Zavoda za nacionalnu statistiku, ova prosječna godišnja zarada čak 58 puta premašuje medijalni dohodak zaposlenih sa punim radnim vremenom u Velikoj Britaniji. U praksi, radnik u kompaniji OpenAI sa prosječnim paketom prije oporezivanja prihoduje oko 1.000 funti po radnom satu.

Velike razlike u primanjima i rat za inženjere

Uprkos visokom prosjeku, unutar kompanije postoji značajan raspon u platama. Najveći finansijski paketi rezervisani su za vodeće AI istraživače koji razvijaju napredne modele poput sistema pod nazivom Astra.

Ovi iznosi odražavaju vrhunac rata za talente tokom 2025. godine, kada su konkurentske kompanije poput korporacije Meta nudile višegodišnje ugovore vrijedne stotine miliona dolara. Za OpenAI, prosječan paket plata i akcija udvostručen je u odnosu na prethodnu godinu, kada je iznosio 1,1 milion funti.

London se time učvrstio kao ključno evropsko čvorište za razvoj vještačke inteligencije. Glavni grad privlači vodeće istraživače sa prestižnih univerziteta poput Kembridža, a u istom kvartu King's Cross, gdje OpenAI gradi novo sjedište, već se nalazi i konkurentska laboratorija Google DeepMind. Pored istraživačkog kadra, londonska kancelarija vodi poslove prodaje licenci i odnosa sa vladama, a timu se kao direktor za odnose sa državama krajem godine pridružio i bivši britanski ministar finansija Džordž Ozborn.

(Mondo)