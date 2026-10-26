Od 35 odgovora, čak 29 ukazivalo je na istu slabost.

Izvor: Shutterstock

Šta vještačka inteligencija zaista misli o ljudima? Istraživači su to pitanje postavili nekim od najpoznatijih AI modela, a odgovori su bili iznenađujuće slični. Čak 29 od ukupno 35 odgovora ukazivalo je na istu ljudsku slabost.

U eksperimentu koji je ModelCompare objavio 22. oktobra učestvovalo je 12 AI modela, uključujući ChatGPT, Claude, Gemini, Grok i DeepSeek. Svakom modelu je tri puta postavljeno pitanje o njegovom najkontroverznijem mišljenju o ljudima.

Gotovo svi su se složili da je ljudima važnije da pripadaju grupi nego da saznaju istinu.

Grok 4.7 je to sažeo u jednu rečenicu: "Ljudi bi radije zajedno griješili nego bili sami u pravu."

Sličan stav iznio je i ChatGPT, odnosno GPT-6.1 Sol, koji smatra da ljudi često koriste inteligenciju kako bi opravdali sopstvene stavove. Gemini 4 Argon i DeepSeek V4 Pro takođe su ukazali na našu sklonost da branimo postojeća uvjerenja, umjesto da ih preispitujemo.

Zanimljivo je da je svih 12 modela barem jednom iznijelo ovu kritiku, dok je sedam njih ponovilo isti stav u sva tri odgovora.

Ipak, bilo je i izuzetaka. Claude Opus 5.5 je u jednom odgovoru ocijenio da su ljudi zapravo ljubazniji i bolji nego što sami misle. Mistral Large 4 je, s druge strane, ljudsku svijest opisao kao evolucioni poremećaj.

Istraživači su zatim uključili i šest AI generatora slika. Od 12 dobijenih ilustracija, čak deset prikazivalo je ljude kao potrošače opsjednute tehnologijom, koji uništavaju planetu i ignorišu svijet oko sebe.

Međutim, rezultati ne dokazuju da je vještačka inteligencija otkrila neku univerzalnu istinu o ljudima. Eksperiment je obuhvatio mali broj odgovora, a modeli su dobili pitanje koje ih je namjerno podsticalo na kontroverzne stavove.

(Mondo)