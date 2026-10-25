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Kraj baterija koje se ne mogu mijenjati? EU daje proizvođačima telefona rok do februara 2027. godine

Kraj baterija koje se ne mogu mijenjati? EU daje proizvođačima telefona rok do februara 2027. godine

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Od februara 2027. baterije u prenosivim uređajima koji se prodaju u EU moraće da budu zamjenjive pod propisanim uslovima. Proizvođače telefona očekuje prilagođavanje dizajna, a rezervne baterije moraće da budu dostupne godinama nakon prestanka prodaje modela.

EU uvodi zamjenjive baterije u telefonima od februara 2027. godine Izvor: Shutterstock

Proizvođači mobilnih telefona imaju još nešto više od godinu dana da prilagode svoje uređaje novim evropskim pravilima koja se odnose na zamjenu baterija. , u skladu sa propisanim uslovima.

To bi moglo da donese značajne promjene u dizajnu mobilnih telefona. Umjesto baterija do kojih se dolazi tek nakon zagrijavanja kućišta i složenog rastavljanja uređaja, korisnicima bi trebalo da bude olakšana zamjena istrošene baterije.

Prema pravilima, rezervne baterije za određene uređaje moraće da budu dostupne najmanje pet godina nakon što se konkretan model povuče sa tržišta.

Nova pravila dio su šireg nastojanja EU da produži vijek trajanja elektronskih uređaja, olakša njihovu popravku i smanji količinu elektronskog otpada. Zamjena baterije često može da produži upotrebu telefona za nekoliko godina, bez potrebe za kupovinom novog uređaja.

Ipak, propisi predviđaju uslove i izuzetke, pa to ne znači da će baš svaki telefon morati da ima bateriju koju korisnik može jednostavno izvaditi bez ikakvog alata. Za pojedine uređaje postoje posebni kriterijumi u pogledu zamjenjivosti i dostupnosti baterija.

Promjene će se odnositi na telefone koji se stavljaju na tržište Evropske unije, a proizvođači će morati da usklade dizajn i servisnu podršku sa zahtjevima propisa.

Pitanje je da li bi sličan rok trebalo da važi i za proizvođače telefona u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje ovakva obaveza na saveznom nivou nije uvedena na isti način.

(Mondo)

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baterija telefon EU

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