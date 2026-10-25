AI agenti dobijaju pristup nalozima, ali ne i lozinkama: 1Password uvodi novi sistem zaštite

Nakon što je u julu predstavio integraciju sa modelom Claude, 1Password je lansirao platformu namijenjenu i drugim vodećim kompanijama koje razvijaju vještačku inteligenciju, uključujući Metin Muse, OpenAI-jev Dots i Grok kompanije xAI.

Nova platforma 1Password for Agents omogućava ovim modelima da koriste sačuvane pristupne podatke za obavljanje zadataka umjesto korisnika, ali bez direktnog pristupa korisničkim imenima, lozinkama i sadržaju njihovog sefa.

Kompanija ovu funkciju predstavlja kao korak ka korišćenju ličnih AI asistenata za svakodnevne zadatke, poput rezervacije restorana, kupovine poklona i planiranja odmora. Za takve aktivnosti često su potrebni podaci za prijavljivanje na različite naloge, ali davanje tih podataka AI agentima može predstavljati bezbjednosni rizik.

Zato je 1Password razvio sistem koji agentima omogućava da obave zadatak bez otkrivanja osjetljivih podataka samom modelu.

Pristup se odobrava za svaku sesiju posebno, ograničen je na određene, unaprijed odobrene stavke i ne prenosi se dalje.

„Agent bi trebalo da bude u mogućnosti da uradi zadatak koji mu je povjeren bez dobijanja trajnog pristupa svemu što se nalazi iza tog naloga, a 1Password pruža sloj povjerenja koji to omogućava kroz različita iskustva sa ličnim agentima“, izjavio je Ašiš Tripati, direktor za proizvode u kompaniji 1Password.

Kada agent tokom izvršavanja zadatka naiđe na zahtjev za prijavljivanje, koristi poseban ključ kako bi potvrdio svoj identitet kod 1Passworda. Korisnik zatim dobija obavještenje o tome kojem agentu je potreban pristup i zbog čega.

Ako korisnik odobri zahtjev, 1Password popunjava potrebne podatke, a da ih pritom ne otkriva samom AI modelu.

Na ovaj način kompanija nastoji da omogući praktičniju upotrebu AI agenata, uz ograničavanje njihovog pristupa osjetljivim informacijama i smanjenje rizika od zloupotrebe sačuvanih pristupnih podataka.

(Mondo)