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110 humanoidnih robota zaplesalo istovremeno i postavilo Guinnessov rekord: Uspješno položen test preciznosti (Video)

110 humanoidnih robota zaplesalo istovremeno i postavilo Guinnessov rekord: Uspješno položen test preciznosti (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Grupa od 110 humanoidnih robota kompanije AgiBot plesala je u subotu istovremeno u kineskom gradu Jinanu i tako postavila Guinnessov rekord.

110 humanoidnih robota zaplesalo istovremeno i postavilo Guinnessov rekord Izvor: DRM News/ Youtube/ printscreen


Roboti modela A3 izveli su usklađene plesne koreografije, talasaste pokrete i promjene formacija, a izveli su i tai chi pokrete.

Prema navodima AgiBota, izazov je pratio sudija Guinnessove knjige rekorda, koji je nakon nastupa uručio certifikat, prenosi China News Service putem Reutersa.

Pokrete svih robota uskladila je platforma za upravljanje flotom LinkBots, uz tehnologiju pozicioniranja.

Kompanija ističe da je svih 110 robota iz serijske proizvodnje, a ne posebno prilagođeni primjerci za demonstraciju. Nastup je bio test koliko precizno mogu držati položaj i usklađivati pokrete dok rade zajedno na otvorenom prostoru.

Iz AgiBota kažu da bi ovakve mogućnosti mogle poslužiti za parade na otvorenom, nastupe na turističkim lokacijama i druge aktivnosti u kojima je potreban veliki broj robota. Nakon rekorda roboti će raditi u javnim službama, turizmu i zabavi, na izložbama, u istraživanju i obrazovanju, piše Klix.

AgiBot je u Jinanu počeo i probni rad na stanicama metroa, gdje roboti putnicima daju upute, pomažu u usmjeravanju gužve i predstavljaju lokalnu kulturu, navodi kompanija.

(Mondo)

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Tagovi

roboti robotika Ginisov rekord

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