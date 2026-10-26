Vaš Smart TV prati sve što gledate: Evo kako da ga spriječite u tome

Iza ACR funkcije krije se tehnologija za koju većina korisnika nikada nije čula. Dobra vijest je da je možete isključiti kroz podešavanja televizora.

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Pametni televizori mogu da prate šta gledate, čak i kada koristite konzolu, video plejer ili drugi uređaj povezan HDMI kablom. Za to je zadužena tehnologija Automated Content Recognition (ACR), za koju mnogi korisnici nikada nisu ni čuli.

ACR analizira sliku i zvuk kako bi prepoznao sadržaj koji gledate, bilo da je riječ o filmu, seriji ili video igri. Prikupljeni podaci se zatim putem interneta šalju proizvođačima, koji ih koriste za preporučivanje sadržaja i ciljane reklame, ali mogu i da ih prodaju drugim kompanijama.

Još više zabrinjava činjenica da pojedini pametni televizori mogu da snimaju zvuk čak i kada im je ekran isključen. Pritom, podaci mogu da ostanu sačuvani na uređaju i kada nije povezan na internet, što otvara dodatna pitanja o privatnosti korisnika.

Dobra vijest je da se ACR na mnogim televizorima može isključiti, čime se ograničava prikupljanje podataka o sadržaju koji gledate.

Kako da isključite praćenje na svom televizoru?

Proizvođači često koriste različite nazive za ACR, pa se i postupak isključivanja razlikuje od televizora do televizora. Evo gdje možete da pronađete ovu opciju na modelima najpoznatijih proizvođača:

LG televizori

Otvorite Settings > General > System > Advanced Settings i isključite Live Plus i Live Promotion.

Provjerite i opcije Content Recommendations i Screen Saver Promotion, ako postoje. Za dodatnu privatnost uključite Limit Ad Tracking.

Samsung televizori

Idite na Settings > All Settings > General & Privacy > Terms & Privacy i isključite Viewing Information Services i Interest-Based Advertising.

Na starijim modelima potražite ih u Support > Terms & Policies.

Sony televizori

Potražite opciju Samba Interactive TV u meniju Settings > Initial Setup ili All Settings i isključite je.

Hisense televizori

Na modelima sa Vidaa sistemom otvorite Settings > Advanced Settings > Enhanced Viewing Settings.

Isključite Enable Automatic Content Recognition pomjeranjem klizača ulevo. Zatim u prozorima za potvrdu izaberite No, thank you, pa Yes, Decline.

Ipak, imajte na umu da isključivanje ACR-a ne znači da je prikupljanje podataka potpuno zaustavljeno. Aplikacije i drugi servisi na televizoru mogu zasebno da prate vaše aktivnosti, pa vrijedi provjeriti i njihova podešavanja privatnosti.

(Mondo)