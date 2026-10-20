Apple zakazao novi događaj za 28. oktobar: Stiže prvi MacBook sa touchscreen ekranom

Na Apple Experience događaju očekuje se MacBook Pro sa ekranom osetljivim na dodir, a pominju se i novi M6 čip, unapređeni iMac i iPad mini sa OLED ekranom.
Apple je najavio novi događaj za 28. oktobar, na kojem bi mogao da predstavi prvi MacBook Pro sa ekranom osetljivim na dodir.
Događaj će biti održan u Los Anđelesu, gde je planirano posebno okupljanje pod nazivom Apple Experience. Pozivnice su već poslate novinarima, a najavu je na društvenoj mreži X potvrdio i Greg Džozvijak iz Apple-a.
Pozivnica nosi slogan "Pro and tell", što dodatno nagoveštava da će MacBook Pro biti u centru pažnje.
Apple event invite just hit for October 28th. I think this one's pretty clear. Macbook Pro update incoming https://t.co/UfSpr2s7py— Marques Brownlee (@MKBHD)October 19, 2026
Prema informacijama Marka Gurmana iz Bloomberg-a, Apple bi mogao da predstavi i novi 14-inčni MacBook Pro sa M6 čipom, unapređeni iMac i iPad mini sa OLED ekranom. Ipak, kompanija još nije zvanično potvrdila koji će uređaji biti predstavljeni.
Ovo će biti drugi Apple-ov događaj tokom oktobra. Kompanija je nedavno predstavila HomeView, HomePod mini 2, novi Apple TV 4K i nekoliko proizvoda namijenjenih pametnim domovima.