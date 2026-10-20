Apple zakazao novi događaj za 28. oktobar: Stiže prvi MacBook sa touchscreen ekranom

Na Apple Experience događaju očekuje se MacBook Pro sa ekranom osetljivim na dodir, a pominju se i novi M6 čip, unapređeni iMac i iPad mini sa OLED ekranom.

Izvor: Apple

Apple je najavio novi događaj za 28. oktobar, na kojem bi mogao da predstavi prvi MacBook Pro sa ekranom osetljivim na dodir.

Događaj će biti održan u Los Anđelesu, gde je planirano posebno okupljanje pod nazivom Apple Experience. Pozivnice su već poslate novinarima, a najavu je na društvenoj mreži X potvrdio i Greg Džozvijak iz Apple-a.

Pozivnica nosi slogan "Pro and tell", što dodatno nagoveštava da će MacBook Pro biti u centru pažnje.

Apple event invite just hit for October 28th. I think this one's pretty clear. Macbook Pro update incoming https://t.co/UfSpr2s7py — Marques Brownlee (@MKBHD)October 19, 2026

Prema informacijama Marka Gurmana iz Bloomberg-a, Apple bi mogao da predstavi i novi 14-inčni MacBook Pro sa M6 čipom, unapređeni iMac i iPad mini sa OLED ekranom. Ipak, kompanija još nije zvanično potvrdila koji će uređaji biti predstavljeni.

Ovo će biti drugi Apple-ov događaj tokom oktobra. Kompanija je nedavno predstavila HomeView, HomePod mini 2, novi Apple TV 4K i nekoliko proizvoda namijenjenih pametnim domovima.