Apple predstavio novi iPad mini: Konačno dobio OLED ekran, ali jedna odluka će razbjesniti kupce

Evropske cijene počinju od 749 evra, a samo najskuplji model ima jaču verziju čipa.

Izvor: Apple

Apple je predstavio novi iPad mini (2026) tablet, koji prvi put u ovoj seriji donosi OLED ekran, a tu je i moćni A20 Pro čip.

Ipak, Apple nije ugradio potpuno isti A20 Pro čip u sve verzije. Modeli sa 128 i 256 GB imaju pet procesorskih jezgara i upola slabiji NPU, dok verzija sa 512 GB donosi šest jezgara i snažniji NPU.

Novi iPad mini ima 8,5-inčni Super Retina XDR OLED ekran rezolucije 2.316 x 1.512 piksela, sa osvežavanjem od 60 Hz i maksimalnom osvijetljenošću od 1.200 nita. Okviri oko ekrana su tanji, a dostupno je i opciono staklo sa nanoteksturom koje smanjuje odsjaj.

Izvor: Apple

Apple je promijenio i sistem zvučnika, koji se sada nalaze ispod ekrana. Tehnologija Acoustic Display trebalo bi da obezbijedi snažniji bas, veću jačinu zvuka i jasnije visoke tonove.

Tablet je debeo svega 5,4 milimetra i težak 255 grama, što ga čini tanjim i lakšim od prethodnika. Podržava Wi-Fi 7, Apple Pencil Pro i Apple Pencil (USB-C), a tu je i prednja kamera od 12 MP sa Center Stage funkcijom. Mobilna verzija donosi 5G povezivanje preko eSIM-a i Apple C2 modema, dok je kućište zaštićeno po IP67 standardu.

Izvor: Apple

Baterija kapaciteta 18,9 Wh može da se napuni do 50 odsto za oko 30 minuta uz punjač od najmanje 35 W. USB-C priključak podržava prenos podataka brzinom do 10 Gb/s.

Cijene novog Apple tableta u Evropi su sljedeće:

iPad mini (2026),128 GB: 749 evra

iPad mini (2026), 256 GB: 879 evra

iPad mini (2026), 512 GB: 1.129 evra

U ponudi su Midnight i Starlight boje.

Novi iPad mini donosi značajna unapređenja, posebno kada je riječ o ekranu i dizajnu. Ipak, u 2026. godini 128 GB prostora za skladištenje jednostavno nije dovoljno za komforan rad, a upitna je i odluka da se brzina osvježavanja ekrana ne poveća na 120 Hz.

(Smartlife/Mondo)