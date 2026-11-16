Kineska kompanija razvija AI asistenta kojim želi da konkuriše Metinom alatu Muse.

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ByteDance želi da se suprotstavi Metinom sistemu Muse vlastitim AI agentom. Kompanija priprema AI asistenta koji bi mogao biti predstavljen u „narednim sedmicama“, prenosi Bloomberg.

U izvještaju se ne navode detalji o tome kako će se agent zvati niti kako će funkcionisati, ali se ističe da će imati „sličnu ulogu“ kao Metin Muse. Muse je već privukao više od 10 miliona korisnika, a izvršni direktor Mark Zakerberg predvidio je da bi ovaj AI agent mogao donijeti veći prihod po korisniku od postojeće „porodice“ aplikacija te kompanije. Takođe se očekuje da će agent imati značajnu ulogu u Metinim AI naočarima, a kompanija je već predstavila i samostalni „privezak“ (charm) za Muse.

Nije poznato da li ByteDance planira da integriše svog agenta i u hardverske uređaje. Ovaj AI asistent predstavlja jedan dio strategije kineske kompanije u nadmetanju s vodećim AI kompanijama. Suosnivač ByteDancea, Džang Jiming, nedavno je rekao zaposlenima da će vjerovatno biti potrebno „najmanje do 2029. ili 2030. godine“ da napori kompanije u oblasti vještačke inteligencije dostignu nivo konkurencije, prenosi Bloomberg.

U domenu vještačke inteligencije, ByteDance je do sada bio prvenstveno poznat po svom generatoru videozapisa Seedance. Snimci napravljeni ovim video-modelom postali su viralni na društvenim mrežama ranije ove godine, što je na kraju privuklo i pravnu pažnju američkih filmskih studija.

Ukoliko tvorac TikToka zaista predstavi vlastitog AI agenta, to bi moglo izazvati i novu zabrinutost u vezi s privatnošću podataka i pitanjem koliko pristupa lični AI asistenti treba da imaju. ByteDance nije odmah odgovorio na zahtjeve za komentar.

(Mondo)