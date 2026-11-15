Google Gemini 4 Hydrogen je besplatan: Pet načina da iskoristite novi AI model

Google Gemini 4 Hydrogen dostupan je i besplatnim korisnicima. Pogledajte kako može pomoći u obradi dokumenata, pisanju mejlova i organizaciji obaveza.

Izvor: Gemini AI

Google je predstavio Gemini 4 Hydrogen, novi model vještačke inteligencije koji je dostupan i korisnicima besplatne verzije četbota. Prema rezultatima testiranja, nadmašuje čak i skuplji model Gemini 4 Argon, a posebno je unaprijeđen u obradi složenih zadataka i praćenju instrukcija.

Na testu Artificial Analysis Intelligence Index Hydrogen je ostvario 51 poen, dok je Argon zabilježio 50. Google tvrdi i da novi model smanjuje pojavu netačnih, odnosno izmišljenih informacija više od pet puta u odnosu na prethodnu generaciju Gemini 3.8 Flash.

Besplatni korisnici neće uvijek moći ručno da izaberu Hydrogen, jer sistem automatski procjenjuje složenost upita i aktivira ga kada je potrebna detaljnija obrada.

Evo pet načina na koje se može iskoristiti:

1. Obrada dokumenata

Gemini 4 Hydrogen može analizirati obimne PDF dokumente, tabele, grafikone i priručnike. Od njega možete zatražiti da izdvoji najvažnije informacije, rokove, troškove ili obaveze i predstavi ih u preglednoj tabeli.

2. Pisanje mejlova

Model može prilagoditi ton, dužinu i stil poruke konkretnom zahtjevu. Na primjer, možete tražiti kratak i ljubazan, ali odlučan odgovor, bez suvišnih izvinjenja i poslovnog žargona.

3. Organizacija obaveza

Uz povezivanje podržanih aplikacija, uključujući Gmail i Google Drive, Hydrogen može pomoći u pronalaženju važnih informacija, organizaciji sastanaka i izradi rasporeda obaveza. Pristup podacima zavisi od dozvola koje korisnik odobri.

4. Izrada interaktivnih projekata

Uz Gemini Canvas, korisnici mogu opisati šta žele da naprave, a model može pomoći u izradi interaktivnih stranica i alata bez ručnog pisanja koda. To može biti, na primjer, kalkulator kućnog budžeta sa automatskim obračunom troškova i prikazom rezultata.

5. Naprednija Google pretraga

Gemini 4 Hydrogen može pomoći u obradi složenijih upita i poređenju informacija iz različitih izvora. Umjesto pretraživanja nekoliko ključnih riječi, korisnik može detaljno opisati šta traži i dobiti pregled opcija, njihovih prednosti i nedostataka.

Novi model tako donosi širi spektar mogućnosti za svakodnevni rad, organizaciju i istraživanje, a njegova dostupnost u besplatnoj verziji mogla bi ga učiniti zanimljivim i korisnicima koji ne plaćaju AI pretplatu.

(MONDO/Benchmark)