Scenario iz ne tako daleke budućnosti: Broj humanoidnih robota nadmašiće broj ljudi

Naučnici analizirali više od 4.000 scenarija razvoja humanoidnih robota. U jednom od njih, mašine bi mogle postati brojnije od ljudi do 2083. godine.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Populacija humanoidnih robota mogla bi dostići i premašiti 10 milijardi, ali samo pod određenim tehnološkim uslovima, pokazuje studija američkih i evropskih istraživača.

Humanoidni roboti mogli bi već do 2083. godine brojčano nadmašiti ljudsku populaciju, ukoliko se ostvare određeni tehnološki i industrijski preduslovi, pokazuje istraživanje naučnika sa Univerziteta u Milanu, Univerziteta u Ekseteru i Univerziteta Rokfeler.

Prema projekcijama Ujedinjenih nacija, broj stanovnika na Zemlji mogao bi dostići vrhunac od oko 10,3 milijarde sredinom osamdesetih godina ovog vijeka, nakon čega se očekuje postepeni pad. Istovremeno, razvoj humanoidne robotike mogao bi dovesti do naglog povećanja broja mašina, koje bi u jednom od analiziranih scenarija mogle postati brojnije od ljudi.

Istraživači su modelirali više od 4.000 različitih kombinacija budućeg razvoja, polazeći od tržišnih prognoza prema kojima bi do 2050. godine u svijetu moglo biti više od milijardu humanoidnih robota. Poređenja radi, danas se njihova brojnost mjeri desetinama hiljada, a najčešće se koriste u fabrikama, skladištima, domaćinstvima i za pomoć u njezi starijih osoba.

Samostalna proizvodnja robota mogla bi promijeniti sve

Da bi roboti brojčano nadmašili ljude, prema analiziranom scenariju, potrebno je ispuniti nekoliko ključnih uslova. Među njima su obezbjeđivanje dovoljnih količina električne energije i sirovina, ali i razvoj autonomne proizvodnje u kojoj bi sami humanoidni roboti učestvovali u sklapanju novih jedinica.

Istraživači objašnjavaju da bi upravo mogućnost samostalne proizvodnje predstavljala prekretnicu u razvoju robotske populacije. Kada bi mašine mogle same da nadoknađuju gubitke i povećavaju proizvodne kapacitete, njihov broj mogao bi da raste znatno brže nego u dosadašnjim industrijskim modelima.

S druge strane, ukoliko se proizvodnja nastavi isključivo postojećim tempom, bez uvođenja samostalnog proizvodnog ciklusa, broj humanoidnih robota do 2100. godine mogao bi dostići oko četiri milijarde.

To bi i dalje bilo znatno manje od projektovane ljudske populacije, koja bi prema navedenom scenariju tada iznosila oko 10,2 milijarde.

Autori istraživanja naglašavaju da eventualno brojčano nadmašivanje ljudi ne znači automatski i društvenu, političku ili ekonomsku dominaciju robota.

Zbog toga će, osim praćenja njihovog broja, biti važno i razumjeti kako će se razvoj i sve šira primjena humanoidne robotike odraziti na društvo.

(MONDO/Benchmark)