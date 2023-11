I ranije su ga se plašili, a sada je progovorio: Robot-pas uz pomoć AI priča kao čovjek

Robot Spot kompanije Boston Dynamics, uz pomoć vještačke inteligencije, u stanju je da razumije postavljena pitanja i da na njih odgovora na engleskom jeziku sa britanskim akcentom

Izvor: YouTube / Boston Dynamics

Kompanija Boston Dynamics, poznata po svom "robotskom psu" po imenu Spot, upravo je svima onima kojima je ta "živuljka" od samog početka djelovala zastrašujuće dala još jedan argument u prilog toj tvrdnji.

Zahvaljujući napretku vještačke inteligencije (AI), inženjeri su uspjeli da jednog od svojih "ljubimaca" nauče da govori ljudskim jezikom. Tačnije, Spot sada govori engleski jezik sa britanskim akcentom.

Ideja, nastala sa ciljem istraživanja upotrebe naprednih jezičnih modela vještačke inteligencije i četbotova u domenu robotike, uz dodatak jezičnog AI modela, dovela je do toga da četvoronožni robot može da razumije pitanja koji su mu postavljena i da na njih odgovori.

Boston Dynamics je objavio video koji prikazuje neke od novih sposobnosti koje Spot stekao integracijom novih AI funkcija.

Osim što je dobro savladao engleski jezik, stekao je i izuzetno autentičan britanski naglasak, pa biste, kada ga čujete a da ne znate o kome je riječ, lako mogli pomisliti da je u pitanju otmjeni batlera iz neke lordovske rezidenicije ili možda zlikovac iz filma o Džejmsu Bondu.

Robot-pas Spot progovorio uz pomoć ChatGPT-a Izvor: Boston Dynamics

Kako navode iz Boston Dynamics-a, softverski dio projekta je izuzetno složen.

Nastao je objedinjavajem sistema za prepoznavanje i razumijevanje govora (speech-to-text) i napisanog teksta, kao i tzv. sistema "turističkog vodiča" koji sve to koordinira. U objedinjeni softverski sistem integrisani su i ChatGPT jezički model i pretvarač teksta u govor (text-to-speech).

Od hardvera, Spot je nadograđen posebnim komunikacionim modulom, mikrofonima i zvučnicima, koji su, zajedno sa posebnim računarom, dijelovi sistema za procesuiranje zvuka.

Za početak razgovora, odnosno aktiviranje govornog računara, potrebno je izgovoriti "Hej, Spot!". Tada Spot počinje da vas sluša i odgovara na pitanja.

Djelovalo vam sve ovo zanimljivo ili zastrašujuće, tek ovaj itegrisani sistem nije bez greške, pa baš i nije umio da pronađe odgovor na svako pitanje.

Iako je pokazao da jedan složeni kompjuterski sistem integrisan sa robotom, zahvaljujući primjeni vještačke inteligencije, može da ima mogućnost asocijativnog povezivanja koncepata koje može da zavara ljude, to još uvijek nije dokaz da su jezični AI modeli samosvjesni ili inteligentni u smislu u kome to ljudi jesu.

Djelovalo vam sve ovo zanimljivo ili zastrašujuće, tek ovaj itegrisani sistem nije bez greške, pa baš i nije umio da pronađe odgovor na svako pitanje. Dolazi i do povremenog kašnjenja u komunikaciji, pa se dešavalo da od postavljanja pitanja do Spotovog odgovora prođe i do šest sekundi, što je najvjerovatnije uzrokovano problemima sa internet vezom ili preopterećenim ChatGPT serverima.

Iz Boston Dynamics-a najavljuju dalji rad na razvoju "pričajućeg psa robota".

BONUS VIDEO:

Test Boston Dynamics SpotMini Robot video (MobIT) Izvor: Adam Savage’s Tested

(MONDO)