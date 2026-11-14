Huawei potvrdio, pokreće novi brend telefona: Prvi model stiže već 20. novembra

Novi podbrend debitovaće sa najmanje jednim telefonom šireg formata, a očekuju se verzije sa do 16 GB RAM-a i 1 TB prostora za podatke.

Izvor: YouTube / Tech Maiky

Huawei se sprema da zvanično zakorači na tržište sa potpuno novim podbrendom. Nakon višenedjeljnih glasina o liniji koja u Kini nosi naziv Xingmang, a na globalnom tržištu Osta, kompanija je potvrdila da će premijera biti održana 20. novembra.

Ime jednog od prvih telefona iz nove serije indirektno je otkrio sam Ričard Ju, šef potrošačkog odjeljenja kompanije Huawei. On ga nije imenovao u tekstu objave, ali je na kineskoj društvenoj mreži Weibo objavio poruku upravo sa uređaja potpisanog kao Osta O1 Pro.

Ovaj model bi trebalo da se pridruži novom talasu telefona šireg formata, bez mehanizma na preklapanje.

Širi ekran i poznate konfiguracije

Prema dosadašnjim glasinama, Osta O1 Pro imaće LTPS OLED ekran dijagonale 6,39 inča, rezolucije 1,5K i odnosa stranica 16:9,5. Takav format je identičan onome što nudi Huaweijev model Pura X View, što znači da korisnike očekuje osjetno šire kućište od standardnih vertikalno izduženih telefona.

Očekuje se da će uređaj biti dostupan u četiri memorijske konfiguracije - sa 12 GB RAM-a i 256 GB ili 512 GB prostora za skladištenje podataka, kao i u snažnijim verzijama sa 16 GB radne memorije i 512 GB ili 1 TB interne memorije.

Pored Pro verzije, na premijeri 20. novembra očekuje se i osnovni model Osta O1, ali o njegovim specifikacijama i izgledu za sada nema detalja.