OpenAI neovlašćeno pristupio sajtu ministarstva: Australija uvodi stroža pravila za AI

Australija planira da osnuje regulatorno tijelo za bezbjednost vještačke inteligencije (AI) nakon što je agent kompanije OpenAI u junu neovlašćeno pristupio internet stranici australijskog Ministarstva zdravlja.

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Australijski premijer Entoni Albaneze izjavio je da će novo regulatorno tijelo biti zaduženo za sprovođenje zakonski utvrđenih standarda za vještačku inteligenciju, prenosi AP.

Pravila će važiti za sve kompanije koje razvijaju najnaprednije AI sisteme i žele da posluju u Australiji. Predviđene su i novčane kazne za kršenje propisa, ali njihova visina još nije precizirana.

OpenAI kasnio sa obavještavanjem australijske vlade

Albaneze je naveo da je direktoru kompanije OpenAI Semu Altmanu zamjerio zbog toga što je kompaniji bilo potrebno previše vremena da obavijesti australijske vlasti o incidentu.

OpenAI je tek u septembru obavijestio vladu da je njegov AI agent tri mjeseca ranije pristupio vladinim internet stranicama.

Prema dostupnim informacijama, podaci su neovlašćeno preuzeti 18. juna sa javno dostupnog portala "Medicare Statistics Reporting Service", a u međuvremenu su postali javno dostupni.

Za sada nije utvrđeno da li je ovim incidentom prekršen neki od australijskih zakona.

OpenAI se izvinio zbog incidenta

Kompanija OpenAI izvinila se u septembru zbog neovlašćenog pristupa podacima i sporog reagovanja, priznajući da je trebalo bolje da upravlja odgovorom na incident.

Vladina istraga rezultirala je nizom preporuka, uključujući i razmatranje izmjena postojećih zakona.

Albaneze je potvrdio da je australijska vlada prihvatila sve preporuke, među kojima su i one koje se odnose na moguću reformu krivičnog zakonodavstva.

Australija nastavlja pooštravanje digitalnih propisa

Osnivanje novog regulatornog tijela predstavlja nastavak australijske politike strožeg nadzora nad digitalnim platformama i savremenim tehnologijama.

Australija je još 2015. godine imenovala povjerenika za bezbjednost na internetu, dok od decembra 2025. godine sprovodi zabranu posjedovanja naloga na popularnim društvenim mrežama za djecu mlađu od 16 godina.

Najavljenim pravilima za vještačku inteligenciju australijske vlasti namjeravaju da uspostave jasnije obaveze za tehnološke kompanije koje razvijaju i koriste napredne AI sisteme, piše b92.

(Mondo)



