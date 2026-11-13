logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Logitech svim radnicima dao slobodan dan: GTA 6 prijeti da isprazni kancelarije širom svijeta

Logitech svim radnicima dao slobodan dan: GTA 6 prijeti da isprazni kancelarije širom svijeta

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Logitech je 19. novembar proglasio za Logi Game Day. Svi zaposleni dobijaju slobodan dan, a oni koji ne igraju video igre mogu da izaberu drugi datum.

Zbog GTA 6 zaposlenima daju slobodan dan Izvor: Rockstar Games

Izlazak igre Grand Theft Auto 6, zakazan za 19. novembar, prijeti da izazove talas masovnih bolovanja. Zato je tehnološki gigant Logitech odlučio da ne ulazi u tu bitku - svim zaposlenima zvanično poklanja slobodan dan.

Kompanija je ovaj praznik nazvala Logi Game Day, a pravo na odmor imaju svi, od direktora do pripravnika. Zaposleni dan mogu iskoristiti za igranje nove GTA igre ili bilo kog drugog naslova, dok oni koje gejming ne zanima mogu odabrati neki drugi datum za pauzu.

Stručnjaci procjenjuju da će oko 12,5 miliona radnika u SAD odsustvovati sa posla na dan izlaska igre, što bi američku privredu moglo da košta preko milijardu dolara.

Izvršna direktorka Logitecha Haneke Farber poručila je:

"Vrijeme je da odbacimo stereotip da je igranje igara gubljenje vremena. Kao kompanija koja dizajnira proizvode za rad i igru, svakodnevno vidimo kako angažovanost u jednoj sferi podržava rezultate u drugoj."

Logitech ipak nije usamljen - slične poteze zbog dolaska GTA 6 već su zvanično odobrili kanadski Edison Motors, kalifornijski Burger Motorsports, kao i jedan inženjerijski bataljon američke vojske u bazi Fort Stjuart.

Možda će vas zanimati

Tagovi

GTA 6 video igre

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS