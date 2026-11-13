Logitech svim radnicima dao slobodan dan: GTA 6 prijeti da isprazni kancelarije širom svijeta

Logitech je 19. novembar proglasio za Logi Game Day. Svi zaposleni dobijaju slobodan dan, a oni koji ne igraju video igre mogu da izaberu drugi datum.

Izvor: Rockstar Games

Izlazak igre Grand Theft Auto 6, zakazan za 19. novembar, prijeti da izazove talas masovnih bolovanja. Zato je tehnološki gigant Logitech odlučio da ne ulazi u tu bitku - svim zaposlenima zvanično poklanja slobodan dan.

Kompanija je ovaj praznik nazvala Logi Game Day, a pravo na odmor imaju svi, od direktora do pripravnika. Zaposleni dan mogu iskoristiti za igranje nove GTA igre ili bilo kog drugog naslova, dok oni koje gejming ne zanima mogu odabrati neki drugi datum za pauzu.

Stručnjaci procjenjuju da će oko 12,5 miliona radnika u SAD odsustvovati sa posla na dan izlaska igre, što bi američku privredu moglo da košta preko milijardu dolara.

Izvršna direktorka Logitecha Haneke Farber poručila je:

"Vrijeme je da odbacimo stereotip da je igranje igara gubljenje vremena. Kao kompanija koja dizajnira proizvode za rad i igru, svakodnevno vidimo kako angažovanost u jednoj sferi podržava rezultate u drugoj."

Logitech ipak nije usamljen - slične poteze zbog dolaska GTA 6 već su zvanično odobrili kanadski Edison Motors, kalifornijski Burger Motorsports, kao i jedan inženjerijski bataljon američke vojske u bazi Fort Stjuart.