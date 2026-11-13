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Majkrosoft se oglasio nakon globalnog kvara: Nije bilo hakerskog napada, poznato šta je kompanija poručila

Majkrosoft se oglasio nakon globalnog kvara: Nije bilo hakerskog napada, poznato šta je kompanija poručila

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Kompanija „Majkrosoft“ saopštila je da globalni prekid u radu pojedinih njenih servisa nije bio posljedica hakerskog napada, zlonamjernih aktivnosti niti djelovanja vještačke inteligencije.

Majkrosoft potvrdio da nije bilo hakerskog napada nakon globalnog prekida Izvor: Shutterstock

Prekid je pogodio nekoliko servisa širom svijeta, poremetio rad zdravstvenih ustanova i računovodstvenih službi u kompanijama, a pojedine škole suočile su se sa poteškoćama zbog prekida digitalnih komunikacija.

Iz „Majkrosofta“ su isključili mogućnost da je do problema došlo zbog zlonamjernih sajber aktivnosti ili djelovanja vještačke inteligencije.

„Veoma nam je žao zbog poremećaja koje je ovaj incident izazvao našim kupcima i partnerima“, navela je kompanija u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kompanija je dodala da je ostvaren napredak u ponovnom uspostavljanju usluga širom svijeta nakon jučerašnjeg prekida.

(Mondo)

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